Grecia, il video dell’incidente tra due elicotteri antincendio: si scontrano in volo, prendono fuoco e precipitano

Due elicotteri antincendio si sono scontrati mentre combattevano un incendio boschivo nella zona di Psatha, in Grecia. I due piloti di uno dei due elicotteri sono stati trovati vivi, si cercano gli altri.

Paura in Grecia. Due elicotteri antincendio si sono scontrati mentre combattevano un incendio boschivo nella zona di Psatha, a ovest di Atene. Subito sono state attivate le squadre di ricerca. Poco tempo dopo i due piloti di uno dei due elicotteri sono stati subito recuperati, stanno bene. Al momento non c'è stato invece alcun contatto con il secondo equipaggio, continuano le operazioni di ricerca.

La Grecia in questi giorni è al centro di tanti incendi causati dal forte caldo. Le scorse ore il primo ministro Kyriakos Mitsotakis ha definito la situazione "estremamente difficile". Il premier su Facebook ha spiegato di "condizioni meteorologiche estreme e venti" che spesso raggiungono i 100 km/h. Aggiungendo che "ci sono momenti in cui la natura e l'intensità dei fenomeni meteorologici superano ogni capacità di pianificazione e operativa umana".

Oggi pure il terribile incidente sopra il villaggio costiero di Psathas, sul Golfo di Corinto, in una regione che è in fiamme da venerdì sera. Da due giorni sono operativi gli elicotteri antincendio, ma le attività sono state rese complicate dal forte vento tanto che non sempre è stato possibile alzarsi in volo. Intanto la località balneare di Porto Germeno, situata sul Golfo di Corinto e meta turistica molto frequentata dagli ateniesi, è stata evacuata così come altri paesi vicini. Anche nelle ultime ore il lavoro è stato senza sosta: i vigili del fuoco hanno lavorato per impedire che le fiamme raggiungessero la periferia occidentale di Atene. Adesso si cercano senza sosta i piloti di uno dei due velivoli.

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