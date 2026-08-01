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Incendi in Grecia, fiamme vicino ad Atene ed evacuazioni: 59 roghi in 24 ore

Le fiamme stanno divorando l’area boschiva intorno a Kithaironas, a poche decine di chilometri da Atene. Sono cinque i diversi fronti d’incendio, ma in Grecia in totale sono scoppiati ben 59 diversi incendi in 24 ore.
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A cura di Maria Neve Iervolino
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Le fiamme si stanno pericolosamente avvicinando ad Atene. Un vasto incendio è scoppiato alle 6 di questa mattina sul monte Poikilos, a circa 60 chilometri dalla capitale greca. Attualmente, sul territorio nazionale sono attivi cinque diversi fronti di incendio.

Il fuoco si avvicina ad Atene: i pompieri non riescono a spegnere le fiamme

Da giorni le fiamme stanno interessando la Grecia. Sino a ieri erano tre incendi gli incendi: due in Beozia e uno vicino ad Argo, nel Peloponneso. Tutti sono stati chiaramente rilevati nel primo pomeriggio del 31 luglio dai satelliti Sentinel-2 del programma Copernicus.

Oggi la Protezione civile ha ordinato l'evacuazione di Kithaironas, a 60 chilometri a ovest di Atene. A questo punto il rogo sta assumendo proporzioni terrificanti a causa della minaccia rappresentata per i cittadini che vivono al limitare dell'area boschiva. Interessati dalle operazioni di evacuazione sono anche i borghi di Alepochori, Psatha, Veniza, Loumpa e Zachouli.

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Il vento sta alimentando le fiamme rendendo molto complesse le operazioni di spegnimento nonostante il dispiegamento di vigili del fuoco. Attraverso escavatori e motoseghe il personale sta tentando di creare zone di contenimento dell'incendio, ma il fumo denso riduce di molto la visuale, rallentando le operazioni.

Nelle ultime 24 ore, fanno sapere i pompieri, si sono verificati complessivamente 59 incendi in tutto il Paese. Di questi, 45 sono stati domati immediatamente nella fase iniziale, mentre i vigili del fuoco sono ancora impegnati nello spegnimento di altri 14.

Non solo la Grecia: Europa in fiamme

Non è solo la Grecia a essere sotto la morsa del fuoco. Gli incendi stanno caratterizzando anche l'estate spagnola. Nel paese guidato da Pedro Sànchez anche la Città delle Arti e delle Scienze di Valencia ha pagato il proprio contributo al fuoco. Pochi giorni fa, come ha mostrato Fanpage.it in un video, il ponte dell'architetto Santiago Calatrava è stato lambito dalle fiamme presenti su alcune palme.

L'emergenza non si arresta e l'allarme per possibili incendi è attivo in tutta Europa. Secondo l'ultimo report dell'Ispra, nel 2026, fino al 28 luglio sono stati rilevati poco più di 1.070 grandi incendi boschivi distribuiti sul territorio nazionale.

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