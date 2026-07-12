Toronto, spara sulla folla e uccide due persone durante il festival di salsa: killer ancora in fuga

Sabato sera al festival Salsa on St. Clair di Toronto un uomo ha aperto il fuoco uccidendo due persone e ferendone quattro. I testimoni: “È stata come un’ondata”. Nei video sui social le immagini della folla che scappa al rumore degli spari.

Il Salsa on St. Clair festival di Toronto nel 2024

"È stato come un'ondata". Così hanno raccontato i testimoni che sabato sera si trovavano al festival Salsa on St. Clair di Toronto, in Canada, quando un uomo ha aperto il fuoco uccidendo due persone e ferendone quattro.

È successo la sera di sabato 11 luglio e in un minuto il divertimento si è trasformato in panico, come raccontano i tanti video diventati immediatamente virali sui social nei quali si vedono le persone ballare e un attimo dopo fuggire terrorizzate al rumore degli spari.

Intorno alle ore 20, un uomo ha iniziato una sparatoria durante uno dei più popolari festival di salsa del paese, al quale stavano partecipando migliaia di persone. Due di queste sono morte, altre quattro sono sono state ferite, ma sono centinaia i cittadini ancora sotto choc, soprattutto perché il responsabile non si trova ancora.

Sul luogo sono state rinvenute due armi e tre sono le zone in cui era stato allestito il festival che la Polizia di Toronto ha immediatamente blindato per poter prendere il sospettato. Purtroppo però il tentativo si è dimostrato vano: fino ad ora nessuno è stato ancora arrestato.

I testimoni: "Tutti facevano festa, poi il panico"

I video online mostrano come la festa in un minuto dopo il rumore degli spari si sia trasformato in un fuggi-fuggi generale. Patsy Gutierrez, una venditrice presente al festival, ha raccontato al giornale canadese The globe and mail di aver visto "un'enorme ondata" di persone correre mentre serviva i clienti. Da quel momento la paura e il caos hanno preso il sopravvento: "Tutti hanno iniziato a farsi prendere dal panico e abbiamo smesso di servire".

Valerie Rodriguez, un'altra testimone, ha raccontato di essere seduta con amici vicino a un ristorante quando ha visto delle persone fuggire: "Ci hanno detto di sdraiarci per terra. Ci siamo spaventati perché non sapevamo esattamente cosa stesse succedendo".

Il presidente dell'Ontario: "Il responsabile deve passare il resto della vita dietro le sbarre"

L'episodio ha sconvolto tutto il Canada, ma è nella provincia colpita, quella dell'Ontario che si è scatenata l'indignazione più grande. Sui social il presidente Doug Ford ha dichiarato: "Sono sconvolto dalla violenza insensata verificatasi al festival "Salsa on St. Clair", che ha causato due vittime e diversi feriti. Il mio pensiero va alle vittime, alle loro famiglie e a tutte le persone coinvolte".

E ancora: "Il responsabile deve essere catturato, assicurato alla giustizia e trascorrere il resto della sua vita dietro le sbarre".