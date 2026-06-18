Iran e Usa firmano l’accordo. Trump a Bibi: “Ora basta bombardamenti”. Nave tedesca pronta a sminare Hormuz: news in diretta

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato la copia dell'accordo con l'Iran mentre si trovava alla Reggia di Versailles, in Francia, in occasione del G7. Il documento è stato poi inviato agli iraniani dove è stato firmato dal presidente iraniano Masoud Pezeshkian come ha confermato il portavoce del Ministero degli Esteri, Esmaeil Baghaei. Domani in Svizzera si terrà la cerimonia ufficiale della firma dell'accordo con il Pakistan e il Qatar, i paese che in queste settimane ha fatto da mediatori tra Usa e Iran.
L'accordo mira a mira ripristinare il traffico attraverso lo Stretto di Hormuz e prevede lo stop alle sanzioni che erano state imposte all'Iran. Esteso anche il cessate il fuoco, ma Trump non esclude che i bombardamenti possano riprendere nel caso di violazioni dell'accordo e avverte Benjamin Netanyahu: "Basta bombardamenti". Poche ore fa però i media hanno diffuso la notizia di un nuovo lancio di droni sul sud del Libano.
Intanto, oggi la Germania ha fatto sapere di aver preparato due navi nel Mar Rosso, tra cui una sminatrice, per partecipare alle operazioni di bonifica dello Stretto di Hormuz. Non è escluso che possano essere coinvolti altri paesi europei, come ha annunciato ieri Trump.
Il conflitto è iniziato il 28 febbraio quando Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco congiunto contro l'Iran nel quale è stata uccisa la Guida Suprema Ayatollah Ali Khamenei, di 86 anni, e i vertici militari. Il figlio del leader è rimasto ferito e dopo di allora non si è mostrato in pubblico. In poco tempo la guerra ha coinvolto altri paesi della regione e del Golfo Persico che ha causato oltre 7.000 morti, soprattutto in Iran e Libano.
Per approfondire:
- I 14 punti dell'accordo tra Stati Uniti e Iran
- Accordo Usa-Iran, Dentice: “Trump esce male dalla guerra, Israele può far saltare la pace da un momento all’altro”
Media: drone israeliano colpisce città nel sud del Libano
Un drone israeliano ha attaccato la città di Kfar Tebnit, nel distretto di Nabatieh, nel sud del Libano. Lo riporta Al-Jazeera. Gli attacchi potrebbero minare la pace appena siglata. Nel primo punto dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, infatti, c'è la fine degli attacchi anche in Libano. Durante i negoziati, la fine delle ostilità nel paese è sempre stato uno dei punti prioritari per la delegazione iraniana, ma si è sempre scontrato con il diniego da parte del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.
Iran, Germania schiera due navi per una possibile missione nello Stretto di Hormuz
La Germania si prepara a schierare due navi nel Mar Rosso in vista di una possibile missione nello Stretto di Hormuz. Lo annuncia il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius, secondo quanto riporta Reuters. "Proprio in questo momento, il nostro dragamine Fulda e la nave di rifornimento Mosel stanno navigando attraverso il Canale di Suez in direzione del Mar Rosso", ha dichiarato al suo arrivo a Bruxelles in occasione della ministeriale Difesa NATO. Pistorius ha affermato che sarebbe necessaria l'approvazione dell'Iran e dell'Oman prima di qualsiasi partecipazione a un'operazione di sminamento, e ha aggiunto che qualsiasi missione dipenderebbe anche dagli sviluppi dei futuri colloqui tra l'Iran e gli Stati Uniti. L'annuncio arriva dopo che mercoledì Trump ha annunciato che gli alleati europei avrebbero aiutato gli Usa a liberare Hormuz per garantire un passaggio sicuro.
Primo ministro pakistano: "Riapertura immediata di Hormuz e fine del blocco navale"
"La Repubblica Islamica dell'Iran riaprirà immediatamente lo Stretto di Hormuz e gli Stati Uniti d'America revocheranno immediatamente il blocco navale". Lo dichiara il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif in un post su X nel quale commenta gli effetti del documento siglato tra Iran e Usa con la mediazione del Pakistan. "La firma di questo accordo ai massimi livelli dei rispettivi governi dimostra l'impegno di entrambe le parti a una risoluzione diplomatica del conflitto. Sharif ha ringraziato le delegazioni di entrambi i paesi oltre che Qatar, Arabia Saudita, Turchia ed Egitto "per il loro contributo". "Possa questo Memorandum d'intesa costituire un fondamento duraturo per una maggiore comprensione, rispetto reciproco e prosperità condivisa per l'intera regione", ha concluso.
Trump a Netanyahu: "Basta fare saltare gli edifici in Libano"
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha esortato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a "smettere di far saltare in aria gli edifici" in Libano. Lo riporta il Wall Street Journal in un lungo articolo in cui analizza la "relazione complicata" tra i due leader. Stati Uniti e Israele hanno attaccato congiuntamente l'Iran lo scorso 28 febbraio, dando il via al conflitto conclusosi oggi con la firma di un accordo. Lo stop delle ostilità in Libano è sempre stato un punto fondamentale per gli iraniani e infatti è contenuto nel primo punto del memorandum: "Gli Stati Uniti d'America, la Repubblica Islamica dell'Iran e i loro alleati nell'attuale guerra firmano questo Memorandum d'Intesa per dichiarare la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, compreso il Libano". Bibi però si è sempre dimostrato restio a interrompere le operazioni nel sud del paese, e questo avrebbe provocato tensione con l'amico e alleato Trump. Una persona vicina a Trump ha spiegato che il tycoon è frustrato perché Netanyahu vuole "bombardare tutti".
Nell'accordo gli Usa stanziano 300 miliardi per la ricostruzione dell'Iran
All'interno del memorandum composto da 14 punti firmato da Stati Uniti e Iran c'è il n. 6 che prevede lo stanziamento di 300 miliardi di dollari "per la ricostruzione e lo sviluppo economico della Repubblica Islamica dell'Iran". Le modalità attraverso cui sarà erogata la cifra verrà definita in un accordo successivo entro 60 giorni. "Tutte le licenze, le deroghe e le autorizzazioni necessarie per le relative transazioni finanziarie saranno concesse dagli Stati Uniti d'America", si legge nel testo. Si tratta di una cifra altissima corrispondente al budget della NASA per i prossimi 12 anni.
Iran, Rutte: "Trump ha concluso buon accordo"
"Penso che il presidente Trump abbia concluso un buon accordo". Lo ha detto il segretario generale della Nato, Mark Rutte. "È importante perché questo accordo mira a indebolire la capacità nucleare. Questo è ciò che gli Stati Uniti hanno fatto, sostanzialmente dalla fine di febbraio, assicurandosi che la capacita' nucleare dell'Iran venisse indebolita", ha detto. "Lo stesso vale per la capacità missilistica balistica, che rappresenta una minaccia non solo per il Medio Oriente, ma anche per l'Europa e altre parti del mondo, e anche per ripristinare la libertà di navigazione". L'accordo è stato firmato sia dal presidente degli Stati Uniti che dal suo omologo iraniano.
Trump firma l'accordo con l'Iran a Versailles: "Non è stato facile"
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente iraniano Masoud Pezeshkian hanno firmato digitalmente e a distanza il testo del memorandum per la tregua nelle prime ore di giovedì 18 giugno 2026. La Casa Bianca ha diffuso sui suoi social un video in cui si vede il momento in cui Trump firma mentre si trova a Versailles in occasione del G7 ospitato dal presidente francese Emmanuel Macron. Anche l'omologo iraniano ha diffuso attraverso l'agenzia di stampa iraniana Irna una foto in cui si vede il documento firmato.
Presidente iraniano firma l'accordo con gli Usa
Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha diffuso le foto della firma dell'accordo siglato a distanza con gli Stati Uniti. Le immagini sono state diffuse dall'agenzia di stampa iraniana Irna all'alba di giovedì 18 giugno. Il memorandum in 14 punti pone fine al conflitto iniziato lo scorso 28 febbraio con l'attacco congiunto di Usa e Israele in Iran.