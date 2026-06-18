Iran e Usa firmano l’accordo. Trump a Bibi: “Ora basta bombardamenti”. Nave tedesca pronta a sminare Hormuz: news in diretta

Donald Trump

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato la copia dell'accordo con l'Iran mentre si trovava alla Reggia di Versailles, in Francia, in occasione del G7. Il documento è stato poi inviato agli iraniani dove è stato firmato dal presidente iraniano Masoud Pezeshkian come ha confermato il portavoce del Ministero degli Esteri, Esmaeil Baghaei. Domani in Svizzera si terrà la cerimonia ufficiale della firma dell'accordo con il Pakistan e il Qatar, i paese che in queste settimane ha fatto da mediatori tra Usa e Iran.

L'accordo mira a mira ripristinare il traffico attraverso lo Stretto di Hormuz e prevede lo stop alle sanzioni che erano state imposte all'Iran. Esteso anche il cessate il fuoco, ma Trump non esclude che i bombardamenti possano riprendere nel caso di violazioni dell'accordo e avverte Benjamin Netanyahu: "Basta bombardamenti". Poche ore fa però i media hanno diffuso la notizia di un nuovo lancio di droni sul sud del Libano.

Intanto, oggi la Germania ha fatto sapere di aver preparato due navi nel Mar Rosso, tra cui una sminatrice, per partecipare alle operazioni di bonifica dello Stretto di Hormuz. Non è escluso che possano essere coinvolti altri paesi europei, come ha annunciato ieri Trump.

Il conflitto è iniziato il 28 febbraio quando Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco congiunto contro l'Iran nel quale è stata uccisa la Guida Suprema Ayatollah Ali Khamenei, di 86 anni, e i vertici militari. Il figlio del leader è rimasto ferito e dopo di allora non si è mostrato in pubblico. In poco tempo la guerra ha coinvolto altri paesi della regione e del Golfo Persico che ha causato oltre 7.000 morti, soprattutto in Iran e Libano.

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