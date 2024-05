video suggerito

Turbolenza sul volo Qatar Airways Doha-Dublino, 12 feriti L'aereo, decollato da Doha e diretto a Dublino, ha attraversato un'area con una forte turbolenza sopra alla Turchia e dopo essere atterrato in Irlanda il personale medico ha dovuto soccorrere diverse persone a bordo.

A cura di Davide Falcioni

Momenti di panico a bordo di un Boeing 787 di Qatar Airways decollato da Doha, in Qatar, e diretto a Dublino. L'aereo ha attraversato un'area con una forte turbolenza sopra alla Turchia e dopo essere atterrato in Irlanda il personale medico ha dovuto soccorrere diverse persone a bordo. Il bilancio, ancora provvisorio, parla di 12 feriti: 6 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio. È il secondo caso significativo dopo l’incidente a bordo del volo di Singapore Airlines di lunedì 20 maggio, che ha causato un decesso (per infarto) e oltre 80 feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni

"Il volo Qatar Airways QR107 (ma in realtà è il QR17, ndr) proveniente da Doha è atterrato in sicurezza all’aeroporto di Dublino poco prima delle 13 di domenica (le 14 in Italia, ndr)", ha confermato la società di gestione dell’aeroporto. "Al momento dell’atterraggio, l’aeromobile è stato accolto dai servizi di emergenza, tra cui la polizia aeroportuale e i vigili del fuoco, a causa di 6 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio (12 in totale) che hanno riportato lesioni dopo che il velivolo ha subito una turbolenza mentre era in volo sopra la Turchia".

Cosa sono le CAT e cosa c'entra la crisi climatica

Le turbolenze in aria chiara (CAT) sono da tempo studiate dai ricercatori che si occupano di clima ed era stato previsto che sarebbero diventate sempre più frequenti con il tempo, costituendo un grave pericolo per il traffico aereo. Questa previsione, che l'incidente della Singapore Airlines di qualche giorno fa sembra confermare, si basava infatti sulle possibili cause delle Cat: tra queste sembra giocare un ruolo importante anche la crisi climatica.

Uno studio dell'Advancing Earth and Space Sciences pubblicato nel 2023 ha analizzato la presenza di turbolenze in aria chiara rilevate dai voli nel periodo compreso tra il 1979 e il 2020: i dati fornirebbero "chiare prove" di un grande aumento registrato intorno alle medie altitudini solitamente toccate dagli aerei. Studiare l'andamento di questo fenomeno è importante anche per la sicurezza di passeggeri e personale di volo. Queste turbolenze infatti, a differenza di quelle tradizionali, sono invisibili ai radar meteorologici, quindi difficilmente prevedibili.