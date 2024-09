video suggerito

Aereo di linea evita collisione durante atterraggio a San Francisco: feriti 2 passeggeri Due passeggeri di un volo della compagnia United Airlines sono rimasti feriti durante una brusca manovra in fase di atterraggio per evitare la collisione con un alto aereo. Il volo 2428 era partito da Newark e stava atterrando a San Francisco quando ai piloti è stato segnalato un "altro velivolo nelle vicinanze". La Federal Aviation Administration ha avviato un'indagine.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

La Federal Aviation Administration (FAA) ha avviato un'indagine dopo che due passeggeri di un volo della compagnia United Airlines sono rimasti feriti durante una brusca manovra in fase di atterraggio per evitare una possibile collisione con un alto aeroplano.

Il volo 2428 della United Airlines era partito da Newark, nello Stato del New Jersey, e stava atterrando all'aeroporto internazionale di San Francisco quando ai piloti è stato segnalato un "altro velivolo nelle vicinanze", come ha riferito la Federal Aviation Administration in una nota.

L'episodio è avvenuto giovedì scorso, 19 settembre, intorno alle 12.45 (ora locale, ndr), come si legge sul Washington Post, ma la notizia è stata diffusa soltanto nelle scorse ore.

Secondo la Federal Aviation Administration, l'aereo diretto a San Francisco ha risposto a un allarme di bordo arrivato dal centro di controllo del traffico aereo di Oakland che segnalava la presenza dell'altro volo.

Come riporta il Washington Post, il segnale luminoso che indica di mantenere le cinture allacciate era acceso, ma i due passeggeri coinvolti, uno dei quali, come ha riferito la compagnia aerea United, non era seduto al suo posto, sono rimasti feriti durante la manovra e sono stati portati all'ospedale subito dopo l'atterraggio.

Uno pare abbia riportato ferite più serie, spiega il quotidiano locale San Francisco Chronicle, ma non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull'incidente, sull'altro volo e sulla gravità delle ferite dei passeggeri.

"Due passeggeri, compreso uno che non era seduto durante le operazioni, hanno riportato lesioni e sono stati trasportati all'ospedale più vicino", si legge soltanto nel comunicato della United.

Subito dopo l'incidente sfiorato, la FAA ha riferito inoltre che il volo è riuscito poi ad atterrare in sicurezza a San Francisco. "Siamo grati per il lavoro del nostro equipaggio e per gli sforzi fatti dal personale per garantire la sicurezza dei nostri dipendenti e passeggeri", ha aggiunto la United.

Secondo la FAA, ogni giorno circa 45mila voli attraversano lo spazio aereo degli Stati Uniti, trasportando circa 2,9 milioni di persone. Il centro di controllo del traffico aereo di Oakland ha una duplice responsabilità: dirigere sia il traffico nazionale che i voli oceanici, gestendo il più grande volume di spazio aereo internazionale al mondo in un unico impianto.