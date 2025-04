video suggerito

Epidemia di norovirus intestinale sulla nave da crociera Queen Mary 2: oltre 240 contagiati a bordo L’epidemia è scoppiata a bordo della nave Queen Mary 2. Durante la navigazione, 224 passeggeri su 2.538 e 17 membri dell’equipaggio su 1.232 sono risultati infetti, secondo i dati diffusi dal CDC. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Davide Falcioni

Più di 240 persone che stanno viaggiando a bordo della lussuosa nave da crociera Queen Mary 2 sono state colpite da un’epidemia di norovirus, un virus intestinale altamente contagioso. A confermarlo il Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (CDC) degli Stati Uniti, che ha segnalato il focolaio mentre la nave della compagnia Cunard Line si avvicinava alla fine di un viaggio di quattro settimane tra Regno Unito e Caraibi.

Oltre 240 contagi, sintomi e misure di sicurezza

Salpata da Southampton l’8 marzo, la Queen Mary 2 è attesa al rientro in Inghilterra il 6 aprile. Durante la traversata, 224 passeggeri su 2.538 e 17 membri dell’equipaggio su 1.232 sono risultati infetti, secondo i dati diffusi dal CDC.

I sintomi più diffusi tra i contagiati sono diarrea e vomito. Per contenere l’epidemia, Cunard ha rafforzato le operazioni di pulizia e disinfezione, mentre i passeggeri colpiti sono stati posti in isolamento. Inoltre, campioni biologici sono stati prelevati per analisi di laboratorio. Il Programma di Sanificazione delle Navi (VSP) del CDC sta monitorando la situazione, verificando i protocolli igienico-sanitari adottati dalla compagnia. Cunard, dal canto suo, ha assicurato che i casi sono già in diminuzione grazie alle misure tempestivamente adottate.

Norovirus, il virus delle navi da crociera

Il norovirus è noto come il “virus delle navi da crociera”, ha spiegato alla CNN il professor William Schaffner, esperto di malattie infettive presso il Vanderbilt University Medical Center. L’infezione si diffonde rapidamente in ambienti chiusi e affollati, come navi, hotel, dormitori e campi estivi. “Bastano pochissime particelle virali per infettarsi”, ha sottolineato Schaffner. “Il virus può resistere sulle superfici per giorni e trasmettersi semplicemente toccando un’area contaminata e portandosi poi le mani alla bocca.”

L’epidemia sulla Queen Mary 2 si inserisce in un trend preoccupante: il 2024 è stato l’anno peggiore per le epidemie gastrointestinali sulle navi da crociera da oltre un decennio. Secondo i dati del CDC, sono stati registrati 16 focolai, contro i 14 del 2023 e i 10 del 2019, prima della pandemia di Covid-19. Nel 2025, si contano già 11 epidemie a bordo di navi da crociera, di cui nove causate dal norovirus. Tuttavia, secondo la Cruise Lines International Association, i casi di malattia a bordo restano “estremamente rari”.