Attraversa l’Irlanda a piedi per protesta contro voli militari Usa, la storia dell’attivista 91enne Lelia Doolan

Lelia Doolan, 91 anni, ha attraversato a piedi l’Irlanda per chiedere lo stop ai voli militari Usa nell’aeroporto di Shannon e ribadire la neutralità irlandese. Ha percorso 220 chilometri, con tappa finale a Dublino, accompagnata da tanti sostenitori.

Lelia Doolan, 91 anni.

Lelia Doolan, 91 anni, ha attraversato l'Irlanda a piedi ed è arrivata a Dublino per presentare al governo irlandese una petizione affinché vieti l'atterraggio dei voli militari statunitensi nell'aeroporto di Shannon.

L'attivista per la pace ha completato un trekking di 220 chilometri durato due settimane, terminando il percorso davanti ai cancelli del Parlamento e accompagnata da una folla di sostenitori.

La donna ha deciso di realizzare questa impresa per protestare contro l'utilizzo dell'aeroporto nella contea di Clare da parte dell'esercito statunitense, come ricostruisce il Guardian.

Personale statunitense armato infatti transita per lo scalo, ma il governo irlandese sostiene che l'aeroporto non venga utilizzato nelle operazioni di combattimento Usa in Medio Oriente e che non ci siano prove del fatto che armi e rifornimenti per eventuali attacchi entrino nello spazio aereo irlandese.

Per Doolan però l'accordo per consentire alcuni voli militari statunitensi violerebbe la neutralità irlandese. La 91enne è partita dall'aeroporto il 31 marzo scorso e ha incontrato i suoi sostenitori a Limerick, Nenagh, Roscrea, Portlaoise, Newbridge, Naas.

Da decenni gli attivisti protestano contro l'accordo che consente agli aerei militari statunitensi di rifornirsi di carburante presso l'aeroporto, ma il conflitto in Medio Oriente ha dato un nuovo impulso alle proteste. La scorsa settimana un 40enne è stato arrestato con l'accusa di aver danneggiato un aereo dell'aeronautica statunitense.

Tante persone si sono unite a Doolan, che compirà 92 anni il mese prossimo, per alcune tappe della campagna "Cammina con Lelia". L'iniziativa era stata organizzata anche per ricordare l'amica e compagna di attivismo di Doolan, Margaretta D'Arcy , scomparsa prematuramente.

Non è la prima impresa ‘estrema' di Doolan: il suo 90esimo compleanno lo ha festeggiato lanciandosi con il paracadute.

Lelia Doolan, 91 anni.

In Parlamento la leader del Partito Laburista Ivana Bacik ha elogiato la 91enne e ha chiesto a sua volta al governo di impedire che aerei militari statunitensi utilizzino l'aeroporto di Shannon.

Anche il Taoiseach (il capo del governo della Repubblica d'Irlanda, ndr) Micheál Martin ha espresso il suo rispetto per l'attivista e ha detto che vorrebbe incontrarla. Anche se ha ribadito che l'aeroporto non sta avendo alcun ruolo nel conflitto in Medio Oriente.