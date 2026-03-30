Aereo chiede un atterraggio d’emergenza a causa di una forte turbolenza: un ferito soccorso a Glasgow

Un volo EasyJet è stato costretto a chiedere uno stato di emergenza e a tornare nel Regno Unito a causa delle violente turbolenze. Richiesta l’assistenza medica per un membro dell’equipaggio.

Paura su un volo EasyJet che a causa delle turbolenze è stato costretto a tornare nel Regno Unito. Stando a quanto accaduto, il volo è decollato dall'aeroporto di Glasgow domenica 29 marzo verso mezzogiorno con destinazione Jersey ma poco dopo il decollo il pilota è stato costretto ad attivare lo stato di emergenza. Dopo 30 minuti di volo, l'aereo EZY439 ha invertito la rotta ed è tornato a Glasgow.

L'equipaggio ha spiegato che l'aereo è stato colpito da forti turbolenze già in fase di decollo. Questa hanno reso necessaria l'assistenza medica per un membro dell'equipaggio, mentre tutti i passeggeri sono rimasti illesi. Una volta atterrato, infatti, i sanitari si sono precipitati sul posto e hanno prestato tutte le cure del caso.

Un portavoce di EasyJet ha dichiarato al Daily Mail: "Il volo EZY439 da Glasgow a Jersey del 29 marzo è tornato a Glasgow perché un membro dell'equipaggio di cabina ha avuto bisogno di assistenza medica".

Non è stato l'unico momento di paura in volo in questi giorni. All’Aeroporto Internazionale di San Paolo-Guarulhos un volo Delta Air Lines diretto ad Atlanta è stato costretto a invertire la rotta subito dopo il decollo a causa di un problema al motore sinistro. A bordo si trovavano 272 passeggeri e 14 membri dell’equipaggio. Nonostante la gravità dell’episodio, l’Airbus A330-300 è riuscito a rientrare in sicurezza nello scalo brasiliano.