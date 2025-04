L’aereo prende fuoco prima del decollo, paura sul volo di linea in Usa: “Tonfo, poi lampo arancione”

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Momenti di paura per i passeggeri di un volo di linea della Delta Air Lines già pronto al decollo in pista all'aeroporto internazionale di Orlando, in Usa. L’aereo infatti ha preso fuoco improvvisamente mentre rullava in pista con circa duecento viaggiatori. L’incidente è avvenuto lunedì mattina, poco prima del decollo previsto dallo scalo aeroportuale della Florida.

Immediato l’intervento degli assistenti di volo che hanno messo in atto subito le manovre di sicurezza, attivando gli scivoli delle porte di emergenza e facendo uscire tutti i presenti prima di evacuare a loro volta il velivolo. Fortunatamente l’evacuazione è perfettamente riuscita e a bordo non si sono registrati feriti né tra i passeggeri né tra i membri dell’equipaggio.

Dai video girati dall’aeroporto da altri passeggeri, si vedono le fiamme alte divampare dal lato destro dell’aereo, un Airbus A330, prima che i vigili del fuoco spegnessero l’incendio. Il rogo pare sia divampato dal tubo di scarico di uno dei due motori, secondo quanto affermato dalla compagnia aerea.

"Sembrava un forte tonfo. Pensavamo che qualcuno stesse mettendo un bagaglio sotto l'aereo o qualcosa del genere e poi abbiamo visto un lampo arancione", ha detto a News6 un passeggero a bordo. "Apprezziamo la collaborazione dei nostri clienti e ci scusiamo per l'accaduto", ha dichiarato la Delta Air Lines, assicurando che il suo team di manutenzione ispezionerà l'aereo.

L'aeroporto internazionale di Orlando ha dichiarato che "l'incendio è stato contenuto ed è stato spento" e che "alcuni passeggeri sono stati evacuati tramite uno scivolo di emergenza". Sul volo 1213 che sarebbe dovuto partire dall'aeroporto internazionale di Orlando per Atlanta, oltre ai passeggeri, c'erano anche due piloti e 10 assistenti di volo. I passeggeri sono stati fatti tornare al terminal e poi imbarcati su altri voli.