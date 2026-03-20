Forte turbolenza durante l’atterraggio a Sydney: diversi feriti su un volo Delta Airlines

Alcuni assistenti di volo sono rimasti feriti, i passeggeri illesi: il servizio di ambulanza del Nuovo Galles del Sud ha fatto sapere di aver ricevuto una chiamata tre minuti prima dell’atterraggio dell’aereo e che i veicoli di emergenza erano in attesa sulla pista.

A causa di una forte turbolenza registrata in fase di atterraggio alcune persone sono rimaste ferite su un volo della Delta Airlines partito da Los Angeles e arrivato a Sydney. È successo venerdì mattina e, stando a quanto riportato dalla Bbc, quattro persone sono rimaste ferite. Si tratta di quattro assistenti di volo, mentre i passeggeri a bordo dell’aereo non avrebbero riportato conseguenze.

Il servizio di ambulanza del Nuovo Galles del Sud ha fatto sapere di aver visitato in totale cinque persone e di averne trasportate tre in ospedale con lesioni lievi. I pazienti, di età compresa tra i 30 e i 70 anni, avevano soprattutto mal di schiena e mal di testa. I soccorsi hanno aggiunto di aver ricevuto una chiamata tre minuti prima dell’atterraggio dell’aereo e che i veicoli di emergenza erano in attesa sulla pista.

Un portavoce della compagnia aerea, ricostruendo con la Bbc quanto accaduto, ha fatto sapere che il volo della Delta Airlines ha avuto problemi durante l'atterraggio all'aeroporto di Sydney. A bordo c'erano 245 passeggeri e 15 membri dell’equipaggio: il portavoce della compagnia aerea ha precisato che il velivolo è atterrato "in sicurezza e senza problemi" a Sydney alle 06:48 ora locale di venerdì.

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La Bbc ricorda che questo è solo l’ultimo episodio di aerei colpiti da turbolenze e che secondo gli esperti il cambiamento climatico è un fattore determinante. Le stime indicano che ogni anno si verificano circa 5.000 episodi di turbolenza di grave entità, su un totale di oltre 35 milioni di voli che decollano in tutto il mondo. L'anno scorso 25 persone sono rimaste ferite quando un volo della Delta Airlines, in viaggio da Salt Lake City ad Amsterdam, ha incontrato una turbolenza due ore dopo il decollo ed è stato costretto a effettuare un atterraggio di emergenza.