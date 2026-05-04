USA, incidente in atterraggio: volo partito da Venezia colpisce un palo e un furgone a Newark

Il volo UA169 decollato da Venezia con 221 passeggeri e 10 membri dell’equipaggio a bordo ha urtato un palo della luce e un furgone durante l’atterraggio all’aeroporto internazionale di Newark Liberty. Non si registrano feriti.

Attimi di paura negli Stati Uniti, dove un Boeing 767-424 di United Airlines ha urtato un palo della luce sul New Jersey Turnpike – un sistema di strade a pedaggio ad accesso controllato nello stato americano del New Jersey – durante l'atterraggio all'aeroporto internazionale di Newark Liberty nel pomeriggio di ieri, domenica 3 maggio.

A renderlo noto è stata la Federal Aviation Administration, ovvero l'autorità federale americana per l'aviazione, secondo cui il volo protagonista dell'incidente è stato un UA169 decollato da Venezia con 221 passeggeri e 10 membri dell'equipaggio a bordo. Nonostante l'episodio, il velivolo è atterrato in sicurezza poco dopo le 14 ora locale, le 20 in Italia. Non sono segnalati feriti. Le autorità hanno aperto un'inchiesta.

"Durante l'avvicinamento finale all'aeroporto internazionale di Newark, il volo United 169 è entrato in contatto con un palo della luce. L'aeromobile è atterrato in sicurezza, ha raggiunto il gate normalmente e non ci sono stati feriti tra passeggeri o equipaggio. Il nostro team di manutenzione sta valutando i danni all'aeromobile e indagheremo su come sia accaduto", ha fatto sapere la compagnia aerea in una nota.

"Durante l'atterraggio, il volo United Airlines 169 ha colpito un palo della luce sulla New Jersey Turnpike intorno alle 14:00ora locale di domenica 3 maggio", ha aggiunto la Faa, spiegando che il velivolo ha riportato solo danni lievi. "La ruota dell'aereo di linea si è schiantata contro il finestrino del conducente" del furgone della H&S Bakery, secondo Chuck Paterakis, vicepresidente senior dell'azienda. "L'autista ha riportato lievi ferite da taglio", ha aggiunto. La United Airlines ha dichiarato di voler "condurre un'indagine approfondita sulla sicurezza del volo in merito all'incidente".