Cos'è successo al vaporetto finito contro il Ponte di Rialto a Venezia: paura tra i passeggeri, ma nessun ferito A Venezia un vaporetto della linea 2, carico di turisti, è diventato improvvisamente ingovernabile e ha urtato una volta del Ponte di Rialto. Nessun ferito, solo danni lievi. Pronto l'intervento dell'equipaggio, in corso accertamenti tecnici per capire cosa è andato storto.

Paura ma nessun ferito ieri sera, 17 aprile, a Venezia, quando un vaporetto della linea 2 è diventato improvvisamente ingovernabile poco dopo la partenza dall’attracco di Rialto, in Canal Grande. A bordo dell’imbarcazione, diretta verso la stazione ferroviaria, si trovavano numerosi passeggeri, tra lavoratori pendolari e turisti, molti dei quali saliti proprio alla fermata di Rialto. Subito dopo il distacco dal pontile, il timone ha improvvisamente smesso di funzionare correttamente, impedendo all’equipaggio di governare il mezzo.

Cos'è successo ieri al vaporetto a Venezia

Il vaporetto, fuori controllo, si è posto di traverso nel canale, muovendosi lentamente verso una delle arcate del Ponte di Rialto. Fortunatamente, la bassa velocità con cui viaggiava ha evitato conseguenze più gravi. L’imbarcazione si è limitata a sfiorare una delle sponde del ponte, con un forte stridore delle lamiere, ma senza causare danni significativi né alla struttura né ai passeggeri. L’unico danno rilevato è stato un fanale anteriore del mezzo.

Nonostante il guasto tecnico, il comandante e l’equipaggio sono riusciti a gestire l’emergenza con sangue freddo e professionalità. Il pilota, pur con il timone bloccato verso sinistra, ha evitato la collisione con altre imbarcazioni in transito sul Canal Grande, contenendo la deriva del vaporetto. Dopo l’urto lieve, il battello è riuscito a manovrare in retromarcia, accostandosi in sicurezza a un pontile poco distante, dove i passeggeri sono stati fatti scendere e assistiti.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i tecnici dell’Actv, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico veneziano, insieme alle forze dell’ordine e al personale di sicurezza. Le operazioni di messa in sicurezza e di evacuazione sono avvenute senza disagi ulteriori, e la situazione è tornata alla normalità in breve tempo. Intanto sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del guasto al sistema di governo del vaporetto. Saranno inoltre effettuati i controlli strutturali sul Ponte di Rialto, anche se dalle prime verifiche non sembrano esserci stati danni rilevanti alla sua integrità.

Actv ha elogiato l’operato dell’equipaggio, sottolineando la prontezza e la competenza dimostrate in una situazione potenzialmente molto pericolosa: "Un plauso alla freddezza e alla conduzione dell'equipaggio, che ha saputo portare a termine la manovra con professionalità, evitando una deriva o uno schianto più grave".

Il tragico precedente

L’incidente riporta alla memoria un episodio tragico avvenuto nella stessa area dodici anni fa, il 17 agosto 2013, quando il professore tedesco Joachim Vogel perse la vita in un drammatico scontro tra un vaporetto e una gondola su cui stava viaggiando con la famiglia. In quella circostanza, la collisione fu violenta e causò la caduta del docente in acqua, dove morì poco dopo per le gravi lesioni riportate.

Il ricordo di quell’evento ha reso l’incidente di ieri ancora più carico di tensione emotiva, ma stavolta, per fortuna, si è trattato fortunatamente solo di un grande spavento.