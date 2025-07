Allarme incendio sul volo Ryanair, il video dei passeggeri in fuga sulle ali dell’aereo: 18 feriti a Maiorca L’incidente avvenuto questa notte all’aeroporto di Palma de Maiorca ha creato il caos a bordo del Boeing 737 fermo in pista con molti passeggeri che per scappare sono saltati direttamente dalle ali senza seguire le istruzioni dell’equipaggio. Alla fine in totale 18 persone sono rimate ferita nella fuga. Ryanair: “Nessun incendio spia di allarme ha fatto scattare l’evacuazione”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Antonio Palma

Momenti di panico e feriti a bordo di un aereo Ryanair quando un allarme incendio sul velivolo ha costretto l’equipaggio a interrompere il decollo e a evacuare tutti all'aeroporto Son Sant Joan di Palma de Maiorca, in Spagna. La fuga de dei passeggeri, anche attraverso le ali del Boeing 737 diretto a Manchester, ha causato il ferimento di ben 18 persone tra cui solo sei però hanno avuto bisogno di essere trasportate in ospedale per contusioni varie.

L’incidente poco dopo la mezzanotte tra venerdì 4 e sabato 5 luglio quando una allarme incendio sul Boeing 737 fermo in pista all'aeroporto di Palma, ha fatto scattare l’allerta generale nello scalo spagnolo. Secondo i servizi di emergenza spagnoli, la chiamata di allarme è arrivata alle 00:36 di oggi 5 luglio con la segnalazione di un possibile incendio su un aereo ancora parcheggiato sulla pista ma con passeggeri già imbarcati e pronto al decollo.

Poco prima del rullaggio, una spia di allarme incendio si è accesa in cabina e ha costretto il comandante a ordinare l’evacuazione attraverso le uscite di emergenza ma l'incidente ha creato il caos con diversi passeggeri che sono saltati direttamente dalle ali sulla pista per mettersi in salvo, senza seguire le istruzioni dell'equipaggio. In un video diffuso dal giornale locale Cronica Balear, si vedono le persone gettarsi direttamente a terra dall’aereo cadendo rovinosamente prima di scappare lungo la pista mentre i servizi di emergenza erano già sul posto.

Nello scalo sono intervenute in breve tempo diverse ambulanze, insieme al personale della Guardia Civil e ai vigili del fuoco di stanza all'aeroporto di Palma dopo che il Centro di coordinamento d'emergenza ha attivato il protocollo per maxi incidenti. Alla fine in totale 18 persone sono state curate dai servizi di emergenza per lesioni durante la fuga ma solo sei hanno dovuto essere trasportate in pronto soccorso e fortunatamente nessuna di loro è grave. L’incendio si è rivelato un falso allarme e la situazione è stata poi riportata sotto controllo mentre si indaga ora sui motivi dell’incidente. I passeggeri sono stati poi imbarcati su un altro aereo che è partito questa mattina alle 7.

"Il volo da Palma a Manchester ha interrotto il decollo a causa di un falso allarme incendio segnalato da una spia luminosa. I passeggeri sono stati evacuati utilizzando gli scivoli gonfiabili e sono stati riportati al terminal. Durante l’evacuazione, un numero ristretto di passeggeri ha riportato lievi ferite (distorsioni alla caviglia, ecc.) e l’equipaggio ha richiesto assistenza medica immediata. Per ridurre al minimo i disagi ai passeggeri, abbiamo rapidamente organizzato un aeromobile sostitutivo per operare questo volo, che è partito da Palma alle 07:05 di questa mattina" spiegano da Ryanair, aggiugendo:" Ci scusiamo sinceramente con i passeggeri coinvolti per qualsiasi inconveniente causato”.