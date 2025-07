video suggerito

Treno preso a sassate, passeggeri costretti a scendere: paura sulla tratta Ventimiglia-Savona Un treno regionale partito da Ventimiglia è stato colpito da una sassaiola tra Nervia e Vallecrosia: numerosi finestrini in frantumi, nessun ferito. Il convoglio è stato fermato a Bordighera e i passeggeri trasbordati. Indaga la Polfer.

A cura di Biagio Chiariello

Un atto vandalico gravissimo ha causato paura e disagi nel primo pomeriggio di ieri sulla linea ferroviaria ligure. Il treno regionale 12297, partito da Ventimiglia alle 13:28 e diretto a Savona, è stato preso a sassate da ignoti nel tratto compreso tra la località Nervia e la stazione di Vallecrosia, in provincia di Imperia. Le pietre hanno infranto numerosi finestrini, costringendo il convoglio a interrompere il servizio.

Il treno è riuscito a raggiungere la stazione di Bordighera, dove i passeggeri sono stati fatti scendere e trasbordati su un secondo convoglio partito da Ventimiglia alle 14 e diretto a Torino, passando per Savona. Fortunatamente, non si registrano feriti tra i viaggiatori, ma i danni materiali al treno sono ingenti e il mezzo è stato dichiarato fuori servizio. L’episodio ha avuto ripercussioni anche sul traffico ferroviario, provocando ritardi a catena lungo la linea.

Immediatamente sono scattate le indagini da parte della Polizia Ferroviaria di Ventimiglia, che sta lavorando per risalire all’identità dei responsabili. Gli agenti, coordinati dal comandante Roberto Scionti, stanno visionando i filmati delle videocamere di sorveglianza presenti nella zona tra Vallecrosia e Nervia e stanno raccogliendo testimonianze tra i passeggeri e i residenti. Ogni dettaglio potrebbe rivelarsi utile per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare gli autori di questo gesto pericoloso e irresponsabile.

Il lancio di pietre contro un treno in corsa non solo ha causato danni strutturali, ma ha messo a rischio l’incolumità dei passeggeri. Si tratta di un episodio che, oltre a rappresentare un’offesa al buon senso e alla sicurezza pubblica, richiede risposte rapide ed efficaci. Le forze dell’ordine sono al lavoro per assicurare alla giustizia i responsabili e restituire tranquillità a chi viaggia.