Passeggero morde assistente di volo: volo Qantas da Melbourne a Dallas costretto all’atterraggio d’emergenza

Un volo Qantas da Melbourne al Texas è stato dirottato a Tahiti dopo che un passeggero, ripreso in un video mentre insultava e barcollava sull’aereo, avrebbe morso un assistente di volo. L’uomo è stato arrestato a Papeete e bandito dai voli della compagnia.

Un volo Qantas è stato costretto a un atterraggio d’emergenza a Papeete, nella Polinesia francese, per far scendere un passeggero che avrebbe morso un’assistente di volo poco dopo il decollo da Melbourne. L’aereo, diretto a Dallas-Fort Worth in Texas, ha deviato la rotta quando mancavano ancora circa 11 ore all’arrivo, su un viaggio complessivo di quasi 18 ore.

Il volo QF21, secondo i dati di tracciamento aereo, ha cambiato destinazione dirigendosi verso Tahiti. Una volta a terra, le autorità locali sono salite a bordo e hanno arrestato l’uomo, che secondo i media locali non sarebbe australiano. Altri passeggeri lo avevano già immobilizzato prima dell’atterraggio.

A raccontare l’accaduto con un video è il comico australiano Mike Goldstein, che si trovava sull’aereo. Nel filmato si vede il passeggero uscire barcollando dal bagno, insultare il personale di bordo e armeggiare con la porta. "Lo sappiamo che ci stavi provando. Modera il linguaggio… ci sono bambini ovunque e ti stai comportando in modo immaturo", gli dice un’assistente di volo. L’uomo appare confuso, chiede se qualcuno stia "fumando erba" e replica di voler solo "uscire a fumare una sigaretta". La situazione degenera quando gli viene chiesto di spostarsi nella parte posteriore dell’aereo.

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L’organizzazione Air Nav Radar ha scritto su X che il passeggero avrebbe morso un membro dell’equipaggio, anche se né Qantas né le autorità hanno confermato ufficialmente il morso.

Dopo aver fatto rifornimento, l’aereo è ripartito alla volta di Dallas, atterrando con diverse ore di ritardo nella mattinata di sabato. Qantas ha annunciato il bando a vita del passeggero da tutti i suoi voli. "La sicurezza dei nostri clienti e del nostro equipaggio è la nostra priorità assoluta e abbiamo tolleranza zero verso comportamenti minacciosi o aggressivi sui nostri voli", ha dichiarato la compagnia in una nota.

L’episodio arriva a poco più di un mese da un altro caso preoccupante su un volo Qantas da Canberra a Perth, dove un uomo è stato accusato di aver preso a calci un’assistente di volo e morso un passeggero, dopo aver urlato insulti e ignorato ripetutamente le istruzioni dell’equipaggio. Due episodi che rischiano di mettere ulteriormente sotto pressione la compagnia di bandiera australiana sulla gestione dell’ordine a bordo.