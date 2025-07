video suggerito

Aeroporto di Catania chiuso per ore per una gru sulla direttrice degli aerei: cos'è successo La sospensione dei voli dallo scalo etneo è stata comunicata questa mattina dalla Sac, la società di gestione dell'aeroporto di Catania, spiegando che la misura drastica è stata disposta per mancanza di condizioni di sicurezza dovuta a ostacoli lungo le direttrici di atterraggio e decollo. Una gru usata per i lavori di prolungamento della pista dello scalo infatti era rimasta bloccata. Diversi voli dirottati rima della ripresa delle operazioni dopo le 10.

A cura di Antonio Palma

Aeroporto di Catania chiuso per diverse ore oggi 3 luglio e stop ai voli sia in partenza che in arrivo a causa di ostacoli in pista connessi a precedenti lavori notturni fuori dallo scalo. In particolare una gru usata per i lavori di prolungamento della pista dello scalo. La sospensione dei voli dallo scalo etneo è stata comunicata questa mattina dalla Sac, la società di gestione dell'aeroporto di Catania, spiegando che la misura drastica è stata disposta per mancanza di condizioni di sicurezza dovuta a ostacoli lungo le direttrici di atterraggio e decollo poste a ovest della pista.

"A causa dell'assenza di condizioni di sicurezza per la navigazione aerea per la presenza di ostacoli lungo le direttrici di atterraggio e decollo poste a ovest della pista, è stata disposta l'interruzione dei voli in partenza e in arrivo all'Aeroporto di Catania" recita infatti la nota della Sac, che assicura però che si "sta monitorando l'evoluzione degli eventi che stanno causando tali disservizi". I voli sono ripresi solo dopo le 10 con la rimozione dell'ostacolo.

L’ostacolo a decolli e partenze dall’Aeroporto di Catania di oggi giovedì 3 luglio sarebbe dovuto alla presenza di una grande gru lungo la linea di atterraggio e partenza degli aerei. Il mezzo sarebbe stato usato durante lavori notturni fuori dallo scalo aeroportuale siciliano. Il grande mezzo edile si trovava nell'area esterna dello scalo dove sono in corso dei lavori di Rete Ferrovia Italiana e dove è rimasto bloccato per ore e senza possibilità di poterlo smontare.

La gru si trovava proprio sul percorso degli aerei in decollo e arrivo e questo ha spinto l’aeroporto a bloccare tutto per mancanza di sicurezza. Tutti i voli in arrivo son stati dirottati in altri scali siciliani, in particolare a Palermo ma anche a Comiso. Il volo Delta da New York dirottato invece a Roma Fiumicino mentre il volo da Malta è tornato indietro. I voli in partenza invece bloccati in pista prima che l'aeroporto di Catania tornasse operativo. Il primo aereo ad atterrare è stato un Volotea proveniente da Verona che, con gli spazi aerei vuoti, è arrivato con tre minuti di anticipo. Subito dopo è atterrato un Eurowings proveniente da Dusseldorf, anch'esso con qualche minuto di anticipo