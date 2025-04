“Uno di noi due morirà”, il video della rissa tra passeggeri sul volo di linea per un sedile reclinato I due passeggeri si sono scontrati fisicamente nel bel mezzo del volo da Melbourn a Bali. Secondo quanto ricostruito finora, l’alterco, inizialmente solo verbale, sarebbe scoppiato per un sedile reclinato. Qualcuno dietro ha avuto da ridire e ne è nato un diverbio e dalle parole ben presto di è passati ai fatti. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

Due passeggeri di un affollato aereo di linea partito da Melbourne, in Australia, e diretto a Bali, in Indonesia, si sono scontrati fisicamente nel bel mezzo del volo a causa di una presunta divergenza sui posti. La scena ripesa sabato scorso anche in un video registrato col telefonino da altri passeggeri dello stesso volo che hanno immortalato l'intera sequenza.

Secondo quanto ricostruito finora, l'alterco, inizialmente solo verbale, sarebbe scoppiato per un sedile reclinato. Qualcuno dietro ha avuto da ridire e ne è nato un diverbio e dalle parole ben presto si è passati ai fatti. "Uno di noi due morirà… vedrai" dice infatti uno dei due all'altro poco prima dello scontro fisico.

Il video mostra i passeggeri vicino ai due che cercano di calmare la coppia mentre gli animi si scaldano sul volo affollato. L'uomo che indossa un berretto nero si alza e si scaglia contro l'altro uomo, mentre altri passeggeri intervengono per fermarlo. Si può sentire una donna dire ai due uomini: "Ehi, basta così", mentre la lotta continua con l'intervento degli assistenti di colo.

Alla fine cinque membri dell'equipaggio di cabina sono intervenuti per separare gli uomini, allentando la tensione mentre il volo proseguiva e l'uomo con il cappello nero tornava al suo posto. Jetstar ha dichiarato al Sun che sta indagando sull'incidente e ha elogiato il suo equipaggio per aver calmato la situazione.

"I nostri team operativi stanno attualmente indagando su questo incidente. Abbiamo una politica di tolleranza zero per i comportamenti di disturbo e abusivi sui nostri voli" ha dchiartao la compagnia aerea, aggiungendo: "I membri del nostro equipaggio sono addestrati a ridurre l'escalation degli incidenti che coinvolgono passeggeri indisciplinati e li ringraziamo per come hanno gestito questa situazione".