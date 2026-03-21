Muore su volo Hong Kong-Londra, il corpo in cambusa per 13 ore: “Proteste dei passeggeri per il cattivo odore”

Una donna di 60 anni è morta poco dopo il decollo su un volo British Airways da Hong Kong a Londra. Il corpo è rimasto per 13 ore nella cambusa. Sui media britannici si legge: “Proteste dei passeggeri per il cattivo odore, la famiglia era sconvolta”.

Immagine di repertorio.

Una donna di circa 60 anni, passeggera di un volo della British Airways, è morta a bordo e il suo corpo è stato lasciato nella cambusa riscaldata dell'aereo per oltre 13 ore, scatenando le proteste degli altri passeggeri che si lamentavano per il cattivo odore.

Il decesso sarebbe avvenuto circa 30 minuti dopo il decollo di un Airbus A350-1000 diretto da Hong Kong a Heathrow, riportano i quotidiani britannici. Anziché rientrare a Hong Kong, i piloti hanno deciso di proseguire il viaggio, la durata prevista era di 13 ore e mezza.

Inizialmente, l'intenzione sarebbe stata di conservare il corpo della donna all'interno di una toilette, si legge sul Daily Mail, ma alla fine è stato messo in una cambusa nella parte posteriore del velivolo. A quanto si apprende, i passeggeri si sarebbero lamentati per il cattivo odore che avrebbe invaso anche gli altri spazi dell'aereo.

Una delle persone presenti sull'aereo ha dichiarato al The Sun: "La famiglia della donna era sconvolta, così come l'equipaggio. Molti volevano tornare a Hong Kong. Ma, per dirla senza mezzi termini, se un passeggero è già morto, non viene considerata un'emergenza".

"Si è discusso su cosa fare del corpo: la richiesta della cabina di pilotaggio di chiuderlo in una toilette è stata respinta dall'equipaggio. Quindi, hanno dovuto isolare il corpo, avvolgerlo in dei materiali e spostarlo in una cambusa nella parte posteriore dell'aereo", ha spiegato ancora.

"La cambusa era dotata di pavimento riscaldato, un dettaglio che alcuni membri dell'equipaggio avevano trascurato, e verso la fine del volo si è sentito un cattivo odore proveniente da quella zona."

La Polizia era in attesa del volo BA32 al suo atterraggio a Londra. Dopo l'atterraggio ai passeggeri è stato chiesto di rimanere seduti per 45 minuti, mentre gli agenti svolgevano gli accertamenti del caso.

A quanto si apprende, sembra che alcuni membri dell'equipaggio si siano successivamente assentati dal lavoro a causa dello shock subito. Un portavoce della British Airways ha dichiarato che stanno fornendo supporto" tutto il personale che era bordo.

La compagnia ha dichiarato: "Purtroppo, un passeggero è deceduto a bordo e i nostri pensieri vanno alla sua famiglia e ai suoi amici in questo momento difficile. Stiamo fornendo supporto al nostro equipaggio e tutte le procedure sono state seguite correttamente".