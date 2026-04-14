Passeggera muore improvvisamente durante volo di 17 ore da New York ad Auckland: indagini in corso

La tragedia durante la tratta che richiede in genere dalle 16 alle 17 ore per essere completata. “L’equipaggio e i medici a bordo hanno prestato i primi soccorsi, ma purtroppo la persona è deceduta” ha detto il portavoce della compagnia aerea Qantas.

Tragedia a bordo di un volo lunga percorrenza da New York ad Auckland. Una passeggera è morta dopo un malore improvviso mentre l’aereo sorvolava l’Oceano in direzione Nuova Zelanda. La tragedia si è consumata nelle scorse ore su un volo di linea della compagnia aerea di bandiera dell'Australia Qantas partito dagli Stati Uniti e diretto in Australia dopo uno scalo ad Auckland.

Il malore mentre il Boeing 787-9 Dreamliner si dirigeva già verso la Nuova Zelanda dove all’arrivo ha trovato ad attenderlo i servizi di emergenza medica allertati dai piloti attraverso la torre di controllo. Per la passeggera però ormai non c’era più nulla da fare ed è stato possibile solo accertare il decesso.

Un portavoce della Qantas ha confermato il decesso della passeggera durante la tratta New York-Auckland del volo QF4. "L'equipaggio e i medici a bordo hanno prestato i primi soccorsi, ma purtroppo la persona è deceduta” ha detto il portavoce della compagnia aerea, aggiungendo: “In conformità con la procedura standard, i servizi di emergenza sono intervenuti sul luogo dell'incidente”.

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La tragedia durante la tratta che richiede in genere dalle 16 alle 17 ore per essere completata, prima della ripartenza del volo per il secondo tratto verso Sydney per altre alle quattro ore. Per permettere i soccorsi a bordo, l’aereo è rimasto fermo in pista all’aeroporto di Auckland per circa un'ora e mezza prima di ripartire in ritardo verso la meta finale poco dopo le ore 8 del mattino di oggi, ora locale.

La polizia neozelandese dal suo canto ha dichiarato di essere intervenuta in seguito a "un decesso improvviso, avvenuto durante la notte su un volo Qantas proveniente da New York e diretto ad Auckland", dopo l'arrivo all'aeroporto e di aver avviato le indagini per accertare le circostanze della morte della donna per conto del coroner.