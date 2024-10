video suggerito

"Possa il vento essere sempre a tuo favore". Conduttrice tv annuncia sui social la sua morte per Sla Fiona MacDonald, conduttrice televisiva australiana, ha lasciato un toccante messaggio pubblicato subito dopo la sua morte per Sla.

A cura di Davide Falcioni

Fiona MacDonald, conduttrice televisiva australiana molto nota al pubblico per il suo lavoro in programmi come It's A Knockout e la trasmissione tv per bambini Wombat, è morta all'età di 67 anni a causa della Sla, malattia degenerativa che le era stata diagnosticata nel novembre 2021 e che, col passare del tempo, le aveva fatto perdere prima l'uso degli arti, poi la capacità di parlare, deglutire e respirare. Per questa patologia non esiste una cura; chi è affetto da Sla muore, in media, 27 mesi dopo la diagnosi.

Ieri, la sorella di MacDonald ha pubblicato una dichiarazione scritta dalla donna sul profilo Instagram dell'ex conduttore televisivo per annunciarne la morte. "Addio amici miei. Mia sorella Kylie sta postando questo perché non sono più tra voi. Spero di guardare giù da una nuvola. La scorsa notte ha messo fine a mesi molto duri. È stato molto sereno che i ragazzi e Kylie siano rimasti con me per salutarmi. Anche se non ho mai desiderato morire, il pensiero di lasciare il mio corpo torturato è stato un sollievo", ha scritto.

L'ex conduttrice ha descritto i suoi ultimi mesi come "duri", raccontando nei dettagli i problemi che aveva avuto con l'alimentazione tramite sondino e le intolleranze alimentari. "Ho iniziato a morire di fame lentamente, diventando sempre più debole. Ho anche sviluppato un terribile mal di schiena perché i miei muscoli non supportano la mia struttura", ha scritto, aggiungendo che il black humor che le aveva dato sollievo "nei primi anni di questo viaggio si è trasformato in disperazione… Quando ami la vita come me, ci vuole molto coraggio per fare scelte che portano all'addio", ha detto.

La donna ha concluso il suo post con una benedizione irlandese: "Possa il vento essere sempre a tuo favore, possa il sole splendere caldo sul tuo viso, possa la pioggia cadere dolcemente sui tuoi campi finché non ci incontreremo di nuovo, e possa Dio tenerti nel palmo della sua mano".