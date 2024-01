La classifica delle compagnie aeree più sicure del 2024 Volete girare il mondo ma intendete farlo in sicurezza? Ecco la classifica delle compagnie aeree low-cost e non più affidabili del 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Il 2024 è appena cominciato ma sono moltissimi coloro che già stanno pianificando i viaggi da realizzare nei prossimi mesi. Gli amanti dei viaggi in aereo saranno lieti di sapere che è stata stilata una classifica delle compagnie che offrono i voli più sicuri al mondo: a realizzarla è stata la società australiana AirlineRatings.com, che ha analizzato i registri di volo di 385 vettori, gli audit contabili degli organi di governo dell'aviazione, i registri degli incidenti, la sicurezza, l'addestramento dei piloti e l'età della flotta. Cos'è che fa la differenza? I possibili inconvenienti che possono accadere in volo non c'entrano nulla, a rendere una compagnia aerea sicura è il modo in cui l'equipaggio riesce a gestire gli incidenti.

Air New Zeland è la compagnia aerea più sicura al mondo

La classifica dedicata alle compagnie aeree più sicure del 2024 vede al primo posto Air New Zealand, seguita da Qantas (che ha perso il primato dello scorso anno anche se solo con una leggerissima differenza rispetto alla "vincitrice"). Nelle posizioni successive ci sono grandi nomi come Virgin Australia, Etihad Airways, Qatar Airways. Emirates, All Nippon Airways, Finnair e Cathay Pacific Airways. Alaska Airlines ha conquistato il decimo posto ma la lista è stata stilata prima dell'apertura della porta poco dopo il decollo sul volo 1282 avvenuta il 5 gennaio. La British Airways ha guadagnato "solo" il 15esimo posto, mentre Lufthansa il 18esimo.

La classifica delle compagnie low-cost

​Nella lista stilata da AirlineRatings.com non potevano mancare le compagnie low-cost, ormai diffuse in ogni parte del mondo e diventate le più richieste dalla popolazione "comune", visti i continui sconti e i regolari aggiornamenti delle tratte offerte. Sebbene offrano prezzi davvero bassi e competitivi, hanno tutte un'eccellente cultura della sicurezza e un basso tassi di incidenti. È proprio per questo che, nonostante il passare degli anni, rimangono leader del settore. A essersi classificata al primo posto per la sua sicurezza è l'australiana JetStar, seguita da EasyJet e Ryanair (entrambe sul podio). Wizzair, Norwegian, Frontier, Vueling, Vietjet, Southwest, Volaris: questi sono gli altri nomi che si sono aggiudicati i primi 10 posti.