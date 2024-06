video suggerito

Oscar dell'aviazione 2024: Qatar Airways è la migliore compagnia aerea, ITA Airways in Top 100 Qatar Airways è stata votata come la migliore compagnia aerea del mondo agli Oscars of Aviation. Air Asia è invece la migliore compagnie aeree low cost.

A cura di Giusy Dente

Qatar Airways è stata votata come la migliore compagnia aerea del mondo agli Oscars of Aviation (gli Oscar dell'Aviazione) per l'ottava volta. Ogni anno viene stilata una classifica da Skytrax (società di ricerca britannica che opera nel campo dell'aviazione civile) che fa riferimento a diverse categorie. Oltre a quella assoluta ci sono anche quelle dedicate alle compagnia low cost, alla compagnia con la miglior prima classe, quelle più pulite, quelle family friendly, quelle col miglior equipaggio di cabina.

Le migliori compagnie aeree del 2024

Qatar Airways nella graduatoria assoluta ha trionfato sulle altre 350 rivali, battendo anche Singapore Airlines, che si era aggiudicata il primo posto l'anno scorso e che stavolta si è dovuta invece accontentare del secondo. Sul podio anche Emirates, poi ANA All Nippon Airways al quarto e Cathay Pacific al quinto. Il vincitore assoluto Qatar Airways si è classificato anche al primo posto anche nella categoria Best Business Class al mondo. Non solo: è stata votata come la compagnia aerea più pulita del Medio Oriente e la compagnia aerea con la migliore lounge business class al mondo (presso l'aeroporto internazionale di Hamad). Singapore Airlines, invece, ha ottenuto il massimo dei voti nella classifica World's Best Cabin Staff e occupa il primo posto sul podio della prestigiosa categoria World's Best First Class. ITA Airways è entrata nella TOP 100: è al 74esimo posto, un notevole balzo in avanti rispetto alla 113esima posizione del 2023.

Qatar Airways Singapore Airlines Emirates ANA All Nippon Airways Cathay Pacific Japan Airlines Turkish Airlines EVA Air Air France Swiss Int'l Air Lines Korean Air Hainan Airlines British Airways 1iji Airways Iberia Vistara Virgin Atlantic Lufthansa Etihad Airways Saudi Arabian Airlines

Le migliori compagnie aeree low cost del 2024

Ottimo risultato per British Airways nella classifica generale, dove è salita dal 18esimo al 13esimo. Ha portato a casa il titolo di compagnia aerea più adatta alle famiglie, dopo il decimo posto del 2023 in questa categoria. Ryanair, invece, figura nell'elenco delle migliori compagnie aeree low-cost del mondo: si è piazzata nona, davanti a Easy Jet. Al primo posto Air Asia.

AirAsia Volotea Flynas Transavia France Indigo Vueling Airlines airBaltic Iberia Express Ryanair easyJet flyDubai Jet2.com Eurowings SKY Airline JetSMART Airlines