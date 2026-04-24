Alessia Marcuzzi e Tiago Schietti in Brasile: la prima foto di coppia è sulla spiaggia più bella del mondo

Alessia Marcuzzi e Tiago Schietti non si nascondono più: nelle ultime ore hanno condiviso il loro primo scatto di coppia, confermando di avere una relazione. Lei ha divorziato nel 2022 da Paolo Calabresi Marconi e da allora non ha mai più ufficializzato nessun rapporto, lui, invece, ha alle spalle un matrimonio finito con Kika Laffranchi, celebre atleta ed ereditiera brasiliana. Essendo, però, un imprenditore italo-brasiliano noto soprattutto nel mondo della finanza, ha sempre vissuto la sua vita lontano dai riflettori, dunque i fan della conduttrice non sanno praticamente nulla di lui. La cosa certa è che i due si sono concessi una romantica vacanza in Brasile: qual è la spiaggia che appare sullo sfondo della loro prima foto fianco a fianco?

Alessia Marcuzzi e Tiago Schietti a Praia do Sancho

Quale luogo migliore di una spiaggia paradisiaca e incontaminata per celebrare l'amore? Alessia Marcuzzi e Tiago Schietti lo sanno bene, visto che hanno per il loro primo scatto di coppia da postare sui social hanno scelto uno dei luoghi più meravigliosi del Brasile. Si tratta di Praia do Sancho, da sempre definita la spiaggia più bella non solo del paese ma addirittura del mondo. Nascosta sotto imponenti scogliere verdi sull'isola di Fernando de Noronha, è contraddistinta da una striscia di spiaggia dorata raggiungibile solo in barca o attraverso una piccola scala scavata nella roccia vulcanica. Una volta raggiunta, si viene accolti da acque cristalline, pesci tropicali e una giunga selvaggia che fa da sfondo, il tutto senza ombrelloni, lettini o stabilimenti balneari.

Praia do Sancho

La spiaggia incontaminata immersa nella giungla

Fernando de Noronha, l'arcipelago situato a circa 350 chilometri dalle coste brasiliane, nell'Oceano Atlantico, in passato è stato sia fortezza che prigione. Oggi, invece, è patrimonio UNESCO dove mare e terra sembrano fondersi. La spiaggia di Sancho fa parte di un parco naturale protetto che ospita delfini acrobati, squali di barriera e tartarughe marine: si tratta di un luogo assolutamente selvaggio, dove l'accesso è strettamente limitato e la plastica è bandita. Perfetta per chi cerca tranquillità e contatto diretto con la natura, è un luogo rimasto al 100% incontaminato, dove a dominare sono solo le onde, la barriera corallina e il vento che muove gli alberi. Insomma, Tiago e Alessia non avrebbero potuto scegliere luogo migliore per godersi il loro amore.