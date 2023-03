Alessia Marcuzzi dal parrucchiere: dice addio ai capelli mossi e torna liscia Alessia Marcuzzi è tornata dal parrucchiere dopo essere rimasta chiusa in casa per giorni a causa dell’influenza. Ha detto addio alla chioma spettinata e sauvage e ha sfoggiato una curatissima piega liscia.

A cura di Valeria Paglionico

Alessia Marcuzzi ha trascorso le ultime settimane chiusa in casa a causa di una piccola indisposizione ma di recente è tornata in forma e ha ricominciato a postare regolarmente sui social. Complice il fatto che molti followers le hanno chiesto che fine avesse fatto, non ha esitato a mostrarsi non appena guarita ancora tra le mura domestiche in versione acqua e sapone. Niente trucco, abiti cozy e casalinghi e capelli "pazzi": la conduttrice ha scherzato dicendo che, avendo tenuto la chioma sempre legata in code e chignon, ora aveva una scopa di saggina sulla testa. Quale migliore occasione del "ritorno alla normalità" per fare visita al parrucchiere di fiducia?

Il nuovo look di Alessia Marcuzzi

La prima cosa che ha fatto Alessia Marcuzzi dopo essere guarita? Andare dal parrucchiere, per la precisione in uno dei saloni di Aldo Coppola, così da dire addio alla chioma rovinata e disordinata che la contraddistingueva da giorni. Sebbene non avesse usato il trucco a eccezione dell'immancabile rossetto rosso, non ci ha pensato su due volte a immortalarsi orgogliosa tra le "grinfie" dell'hairstylist, rivelando il nuovo look a opera finita. Niente più acconciatura sauvage, la conduttrice è tornata alla piega liscia portata con la fila centrale. Ha inoltre tagliato le punte ormai rovinati, rendendo la chioma sana e soprattutto super ordinata.

Alessia Marcuzzi dal parrucchiere

Alessia Marcuzzi con le sneakers griffate

In tv siamo abituati a vederla con tubini aderenti, abiti trasparenti e completi mannish, ma nella vita quotidiana Alessia Marcuzzi dà spesso spazio alla comodità. È proprio quanto ha fatto per andare dal parrucchiere, dove ha sfoggiato un completo con maglioncino a girocollo marrone e pantaloni palazzo a vita alta coordinati. A fare la differenza sono state le scarpe: niente tacchi a spillo, ha preferito delle confortevoli sneakers, per la precisione il modello Screener di Gucci decorato con le iconiche righe rosse e verdi sui lati e con la stampa monogram con la doppia G. Il loro prezzo? Sul sito ufficiale della Maison vengono vendute a 795 euro. Insomma, Alessia è tornata ed è più glamour che mai.