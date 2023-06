Alessia Marcuzzi è pronta per l’estate: il nuovo look con top a fascia e minigonna L’abbinamento dell’estate? Bianco e giallo, una coppia solare e luminosa: Alessia Marcuzzi sfoggia il perfetto look estivo con un dettaglio di lusso.

A cura di Beatrice Manca

Il conto alla rovescia per l'estate 2023 è iniziato e le star sui social cominciano a darci qualche anticipazioni delle tendenze per la stagione più calda. Se siete in cerca di ispirazione, sbirciate nel guardaroba di Alessia Marcuzzi che, su Instagram, pubblica il perfetto compendio dei trend più forti della stagione: la conduttrice mostra come abbinare i top reggiseno a fascia in chiave chic senza sforzo.

Il look giallo sole di Alessia Marcuzzi

L'abbinamento dell'estate? Sicuramente giallo e bianco, un connubio luminoso sfoggiato anche da Kate Middleton. Alessia Marcuzzi però lo indossa in una versione più sbarazzina, abbinando un crop top bianco a una minigonna giallo intenso con spacco laterale. Se mai ci fosse bisogno di conferme, quest'estate la minigonna domina le tendenze moda. Per completare l'outfit, firmato interamente Nine Minutes, Alessia Marcuzzi ha indossato un blazer candido in lino, che armonizza il look bilanciando le lunghezze.

Alessia Marcuzzi indossa Nine Minutes

I sandali alla schiava di Alessia Marcuzzi

Nella foto Alessia Marcuzzi sfoggia una borsa del suo brand, Marks and Angels: si tratta di un modello bianco panna in pelle ‘arricciata' e manico a catena dorato. Il vero dettaglio di lusso, però, sono le scarpe: la conduttrice tv indossa un paio di scandali con tacco alto e allacciatura alla schiava firmati Dolce&Gabbana. Colore? Oro, una delle tendenze di stagione. In quante copieranno il look per le serate estive?