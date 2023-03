Il look di Chiara Ferragni per la serata a Parigi: segue il trend degli hot pants Chiara Ferragni a Parigi segue il trend degli hot pants: sono il capo must have del momento, che evidenzia con sensualità la silhouette.

A cura di Giusy Dente

Toccata e fuga parigina per Chiara Ferragni, che ha trascorso una giornata nella capitale francese in occasione della Settimana della Moda. La kermesse si avvia alla conclusione e ieri si è svolto lo show di Louis Vuitton. L'imprenditrice è stata ospite d'onore dell'evento: è giunta in città appositamente, da Milano. Per l'occasione ha sfoggiato un total look della Maison composto da blazer trapuntato e minigonna. Questo outfit di classe ha lasciato il posto a qualcosa di più audace per la serata.

Chiara Ferragni alla Paris Fashion Week

L'imprenditrice anche quest'anno è volata a Parigi per la Fashion Week, ma non è rimasta in città per tutta la durata della kermesse. È giunta nella capitale la scorsa settimana, per presenziare allo show di Dior. Poi ha fatto ritorno a Milano, per ricongiungersi alla sua famiglia. L'imprenditrice soffre molto quando è lontana dai figli per lavoro: questo in particolare sembra sia stato un periodo particolarmente difficile sul fronte privato. Solo ieri Fedez ha chiarito la sua situazione personale, svelando di aver avuto dei problemi di salute che lo hanno provato molto, dunque è stata sua moglie a badare a tutto. La coppia ha così messo a tacere una volta per tutte le voci di crisi coniugale e di presunto divorzio in vista.

Il look trendy di Chiara Ferragni con hot pants

Per la serata parigina, post sfilata di Louis Vuitton, Chiara Ferragni ha sfoggiato un trendy look black&white. Ha indossato il capo must have del momento, quello che si è imposto come moda del momento, il preferito dalle celebrities. Spopolano gli hot pants, shorts cortissimi a vita alta da indossare con collant trasparenti.

Li abbiamo visti indossati da Levante (un modello tempestato di cristalli) e la stessa Chiara Ferragni li ha già indossati a gennaio scorso, durante la sfilata di Schiaparelli della Fashion Week dedicata all’Haute Couture. Stavolta ha abbinato i sexy hot pants a un semplice top bianco a costine con collo alto, completando il look con collant scuri e sandali dal cinturino gioiello. Capelli sciolti e make up nude per l'influencer,