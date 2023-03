Chiara Ferragni torna a Parigi: alla sfilata di Louis Vuitton blazer trapuntato e reggiseno in vista Chiara Ferragni è volata nuovamente alla Paris Fashion Week, per la sfilata di Louis Vuitton. Ha sfoggiato un total look del brand.

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni in Louis Vuitton

Per Chiara Ferragni è un periodo molto impegnativo dal punto di vista professionale (ma anche personale). Subito dopo il Festival di Sanremo che l'ha vista debuttare in qualità di co-conduttrice, è stata ospite d'onore alle sfilate della Milano Fashion Week. Poi è immediatamente cominciata la Settimana della Moda parigina, evento imperdibile per la regina delle influencer. Difatti ora si trova proprio nella capitale francese, dove ha preso parte allo show di Louis Vuitton. Tutto questo, sta avvenendo proprio mentre impazza il gossip sulla presunta crisi matrimoniale con Fedez.

Chiara Ferragni regina della Settimana della Moda

Chiara Ferragni è tornata a Parigi per 24 ore, appositamente per uno degli appuntamenti più importanti della Settimana della Moda in corso. L'influencer era già stata nella capitale francese pochi giorni fa, in occasione dell'atteso show di Dior. Qui col suo look aveva nuovamente ribadito il sostegno al movimento Free The Nipple, indossando una canotta trasparente con capezzoli in vista. L'influencer è infatti una sostenitrice della liberazione del corpo delle donne, ancora oggi troppo spesso vittime di tabù e discriminazioni. Terminato questo impegno, l'imprenditrice era tornata a Milano dalla famiglia, per stare col marito e i figli. Domenica è ripartita alla volta di Parigi per prendere parte alla sfilata di Louis Vuitton.

Il nuovo look parigino di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni alla sfilata di Louis Vuitton ha indossato un completo composto da maxi blazer trapuntato e minigonna a vita alta nera, entrambi impreziositi da dettagli in oro. Dorata anche la collana a maglia larga: l'imprenditrice non ha mancato di mettere bene in vista anche la fede nuziale, rispondendo in questo modo alle dicerie sulla crisi con Fedez. Ha completato il look con un paio di stivali alti, aggiungendo un tocco di colore con la borsa a mano.

in foto: borsa Louis Vuitton

Come il resto del look, l'accessorio è firmato Louis Vuitton. Si tratta della Capucines Mini nella colorazione scarlatta con parti metalliche dorate e patta ripiegata all'interno per mostrare la raffinata firma con le iniziali LV della Maison. Costa 4900 euro, mentre il prezzo sale per i modelli di dimensioni maggiori (5500 la media e 6000 la grande).

Chiara Ferragni in Louis Vuitton

Come sempre nelle occasioni speciali, anche stavolta è stato il fidato makeup artist Manuele Mameli a realizzare il trucco dell'imprenditrice: labbra nude, eyeliner per allungare l'occhio e ciglia extra long. Ha invece realizzato l'acconciatura l'hair stylist Andrea Missiti, a cui l'influencer si rivolge spesso. Chioma voluminosa per lei, che ha ammesso di sentirsi particolarmente a proprio agio col taglio corto realizzato per debuttare sul palco dell'Ariston.