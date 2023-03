Alessia Marcuzzi con hot pants e tacchi a spillo: il classico tailleur diventa sensuale Alessia Marcuzzi si sta preparando all’arrivo della primavera e sui social ha anticipato la bella stagione con un look che di sicuro diventerà imitatissimo. Ha reinterpretato il classico tailleur in chiave sensuale: ecco come.

A cura di Valeria Paglionico

Alessia Marcuzzi è letteralmente rinata da quando è tornata in tv: ha appena portato a termine l'inedita esperienza al timone di Boomerissima e, dopo l'incredibile successo ottenuto, è stata riconfermata anche per una seconda edizione del programma nel prossimo anno. Ora non può fare a meno di godersi il meritato relax e sui social documenta con regolarità i diversi impegni quotidiani. Ieri sera è stata a cena fuori e ne ha approfittato per dare spazio al glamour. Ha reinterpretato il classico tailleur in chiave super sensuale: ecco come ha fatto.

Alessia Marcuzzi è pronta per la primavera

Gonne tutù, tubini rosa, abiti in pizzo trasparente: sul palco di Boomerissima Alessia Marcuzzi ha dimostrato di non aver perso la passione per la moda nonostante la lunga pausa dalla tv. Ora che è tornata alla "normale" quotidianità continua a spopolare con dei look super glamour. Lo ha dimostrato proprio nelle ultime ore, apparendo sui social in versione sensuale ed elegante. La conduttrice ha realizzato un breve video selfie, apparendo stesa sul pavimento poco dopo essere rientrata a casa con indosso un completo destinato a diventare il must della primavera.

Alessia Marcuzzi con giacca e pantaloncini

Il tailleur "rivisitato" di Alessia Marcuzzi

Chi ha detto che un tailleur deve necessariamente essere rigoroso? Alessia Marcuzzi lo ha reinterpretato, lasciando emergere tutta la sua innata femminilità. Ha puntato sul classico total black ma al posto dei pantaloni ha scelto degli hot pants cortissimi (e coordinati al blazer). Ha poi completato il tutto con crop top che ha lasciato gli addominali in vista, collant velatissimi e vertiginosi tacchi a spillo che hanno esaltato le gambe chilometriche. Alessia ha giocato con la camera, divertendosi a rivolgere ai followers le sue espressioni più sensuali. In quanti direbbero che ha raggiunto i 50 anni?