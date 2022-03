Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi sono diventati genitori, è nata Giulietta Pochi minuti fa Francesca Sovia Novello e Valentino Rossi con un post su Instagram hanno annunciato di essere diventati genitori, è nata la loro prima figlia, Giulietta.

A cura di Gaia Martino

Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi sono diventati genitori, attraverso un post pubblicato su Instagram hanno annunciato la nascita della loro prima figlia, Giulietta. La neo mamma ed il neo papà sono al settimo cielo, scrivono a corredo di una fotografia del piedino della nuova arrivata in famiglia. Nella notte la modella ha partorito una bimba di 3 kg, fa sapere Il Resto del Carlino. E tra le stories ha pubblicato inoltre la copertina della canzone di Lucio Dalla, 4/3/1943. La piccola è nata nello stesso giorno del cantautore, scomparso nel 2012. Per la coppia sono subito arrivati gli auguri di tantissimi VIP, "Benvenuta Giulietta, congratulazioni" ha scritto un caro amico della coppia Cesare Cremonini, seguito da Giulia De Lellis, Sabrina Ghio, Roberta Bonanno che hanno arricchito il post con emoticon di cuori.

La gravidanza di Francesca Sovia Novello

Ha annunciato di essere in dolce attesa lo scorso agosto 2021 pubblicando alcune fotografie con il compagno Valentino Rossi scattate mentre lui, divertendosi, sentiva il battito dal pancino. La prima gravidanza per Francesca è stata una vera sorpresa, "Mi fa ancora super strano il pensiero di aspettare una bimba, è una sensazione stupenda" aveva confessato su Instagram. È filato tutto liscio, non ha combattuto contro le tradizionali nausee che colpiscono le donne incinte o sintomi della gravidanza e da oggi, 4 marzo 2022, può finalmente abbracciare la sua Giulietta. A novembre la modella aveva confessato, riguardo il nome, che avevano ancora qualche dubbio perché risultava essere ‘particolare', ma vigeva il massimo riserbo al riguardo: "Non siamo ancora sicurissimi, perché è un nome particolare e dobbiamo pensarci bene. È capitato casualmente mentre stavamo ridendo e scherzando, ci abbiamo pensato un po’ e ci è piaciuto. Però la decisione definitiva ancora non c’è".