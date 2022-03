Georgette Polizzi e Davide Tresse sono diventati genitori: “Il nostro miracolo è venuto al mondo” Georgette Polizzi è diventata mamma, è nata la prima figlia con il marito Davide Tresse: il loro ‘miracolo’ si chiama Sole.

A cura di Gaia Martino

Georgette Polizzi ha partorito, il suo ‘miracolo‘, come da lei definito, ora ha un nome, Sole. Il cuore di mamma Georgette esplode di gioia dopo un passato segnato da molti ostacoli, il più grande la sclerosi multipla. Si è affidata alla procreazione medicalmente assistita per intraprendere una gravidanza: la sua infertilità non era causata dalla malattia, specificò, ma da un intervento subito in passato. Oggi bacia il suo Davide Tresse, con cui ha partecipato a Temptation Island nel 2016, mentre stringe tra le braccia la sua prima figlia.

È nata Sole, la prima figlia di Georgette Polizzi

Georgette Polizzi e Davide Tresse sono diventati genitori. Stamattina è nata la loro primogenita, Sole, tanto attesa e desiderata. Con un post su Instagram hanno dato l'annuncio:

21 marzo , primo giorno dì primavera ore 8:50 il nostro miracolo Sole Tresse è venuto al mondo. I nostri cuori scoppiano dì gioia.

I problemi con la sclerosi multipla

Oggi i neo genitori possono godersi questi momenti di grande felicità con la prima figlia. Georgette Polizzi ha spesso raccontato i dettagli della sua lotta contro la sclerosi multipla che le è stata diagnosticata nel 2018. Al suo fianco c'è sempre stato il suo Davide Tresse, compagno di vita che la sostiene e supporta ogni giorno nella sua battaglia. Lo scorso settembre mamma Georgette ha spiegato che se i sintomi della sclerosi dovessero tornare dopo il parto, come probabilmente potrebbe accadere, lei combatterà ancora più forte di prima.

