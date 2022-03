Georgette Polizzi racconta il parto: “È stato come rivivere l’esordio della sclerosi multipla” Georgette Polizzi ha raccontato via Instagram il momento del parto della piccola Sole, la prima figlia avuta con il compagno Davide Tresse, nata il 21 marzo. Per l’ex protagonista di Temptation Island è stata “un’esperienza terrificante”, come rivivere il momento della diagnosi di sclerosi multipla.

A cura di Elisabetta Murina

Georgette Polizzi è da poco diventata mamma per la prima volta. Lo scorso 21 marzo è nata la piccola Sole, avuta con il compagno Davide Tresse tramite procreazione assistita. L'annuncio della nascita con qualche tenero scatto pubblicato sul suo profilo Instagram, che li ritrae tutti e tre insieme. Per la neo mamma, la gioia del parto arriva dopo la diagnosi di sclerosi multipla, avuta nel 2018, contro cui sta combattendo ancora oggi. A distanza di una settimana dal parto, l'ex protagonista di Temptation Island ha scelto di raccontare una sua esperienza, un momento di gioia che però, per certi versi, "è stato molto duro" e l'ha riportata indietro con la mente al momento della scoperta della malattia.

Il racconto del parto

Georgette Polizzi e il compagno sono riusciti a diventare genitori grazie alla procreazione assistita, attraverso la quale hanno programmato anche la data del parto cesareo, il 21 marzo. Nel giorno prestabilito, la futura mamma si è recata in ospedale per sottoporsi all'anestesia spinale, che le ha fatto perdere sensibilità alla parte inferiore del corpo. Una sensazione purtroppo non nuova, la stessa provata quando ha scoperto di avere la sclerosi multipla, come ha raccontato via Instagram:

All'inizio ero serena e tranquilla, ma quando la spinale ha iniziato a fare effetto ho cominciato a non sentire più le gambe. Ho provato la stessa sensazione di quando mi sono ammalata di sclerosi multipla. Il mio esordio al tempo mi ha preso inizialmente da sotto il senso fino alle gambe, provavo a muoverle ma non riuscivo.

In quel momento Georgette ha avuto un attacco di panico, che l'ha riportata indietro con la mente, facendole quasi dimenticare il parto: "In quel momento lì mi è venuto un attacco di panico, ho iniziato a rivivere tutto, ho scordato che ero lì per partorire, la mia mente era proiettata a quel tempo, non mi stavo godendo il parto".

La lotta contro la malattia e la gravidanza

Georgette Polizzi ha spesso raccontato il suo percorso contro la sclerosi multipla, che le è stata diagnosticata nel 2018 e che ha sempre affrontato potendo contare sull'appoggio del suo compagno di vita, Davide. Per rimanere incinta si è affidata alla procreazione medicalmente assistita, ma ha più volte spiegato sui social che la sua infertilità non era dovuta a questo ma a un intervento che ha subito in passato. Se i sintomi della malattia dovessero tornare dopo il parto, come potrebbe accadere, la neo mamma ha spiegato che sarà in ogni caso pronta ad affrontarla, più forte di prima.