Nicolas Vaporidis racconta il malore avuto all’Isola: “Sono stato male anche dopo, ero stordito” All’Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis ha raccontato ai compagni cosa gli è successo durante la prova leader dell’11 aprile, il “Girarrosto”, dopo la quale ha avuto un mancamento e ha lasciato la diretta per alcuni minuti.

A cura di Elisabetta Murina

Nella scorsa puntata dell'Isola dei Famosi, andata in onda lunedì 12 aprile, Nicolas Vaporidis ha avuto un malore durante la puntata. Il naufrago si è sentito male dopo la prova del "girarrosto" ed è stato costretto a lasciare la diretta per alcuni minuti. Successivamente, tornato dai compagni, ha raccontato cosa gli è successo.

Il racconto di Nicolas Vaporidis

La prova leader che i naufraghi hanno dovuto affrontare la scorsa settimana è stato il temibile "girarrosto": rimanere attaccati il più possibile a un marchingegno che continua a girare, un grande classico del reality. A sfidarsi sono stati Nicolas Vaporidis e Roger Balduino e quest'ultimo è riuscito ad avere la meglio. L'attore invece ha mollato per primo la presa e, tornato sulla spiaggia, si è accasciato per via di un giramento di testa.

La prova leader tra Nicolas Vaporidis e Roger Balduino

Successivamente, di nuovo insieme ai compagni che ora sono divisi nelle due squadre Tiburon e Cucaracha, il naufrago ha raccontato cosa gli è successo durante la sfida: "Sono stato male subito dopo, malissimo. Mi sentivo come un vecchio di 100 anni. Ero come stordito. Non riuscivo più a muovermi bene…Su quell’arnese avevo le mani e le gambe che non si staccavano, vi giuro che sono stato male anche dopo”.

Cosa succederà nella puntata del 14 aprile dell'Isola dei Famosi

Questa sera, giovedì 14 aprile, andrà in onda un'altra puntata dell'Isola dei famosi, che terrà compagnia agli spettatori anche nel giorno di Pasquetta (lunedì 18 aprile), mentre non ci sarà giovedì 21 aprile. I naufraghi hanno dovuto affrontare la loro prima settimana come concorrenti singoli, non più in coppie, divisi nelle squadre dei Tiburon e della Cucaracha. Gli unici a essere rimasti insieme, dopo aver vinto una prova contro i compagni, sono Estefania Bernal e Roger Balduino. Sono tre i naufraghi a rischiare l'eliminazione e uno di questi è proprio Vaporidis, che affronta al televoto Gustavo Rodriguez e Nick dei Cugini di Campagna. Non mancheranno poi le sfide tra le due squadre per aggiudicarsi benefici e magati anche immunità al televoto.