Mancamento per Nicolas Vaporidis all’Isola dei Famosi, lascia la diretta per alcuni minuti Nel corso della settima puntata dell’Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis viene messo a dura prova dal gioco del girarrosto ed è costretto a lasciare la diretta per alcuni minuti.

A cura di Andrea Parrella

All'Isola dei Famosi la fatica dopo tre settimane inizia a farsi sentire e anche le prove di forza iniziano a diventare complicate, complice la fame. Lo sa bene Nicolas Vaporidis, che dopo la prova del cosiddetto "girarrosto", ha accusato un piccolo mancamento che lo ha costretto ad allontanarsi per alcuni minuti dalla diretta.

La prova del girarrosto

La prova in questione vedeva l'attore giocarsi con Roger la prova per il leader della settimana. La sfida era al girarrosto, un grande classico dell'Isola dei Famosi che vede due concorrenti confrontarsi in una prova di forza e resistenza su un marchingegno che mette a dura prova i concorrenti. Entrambi gli aspiranti leader si giocano la prova con grande coraggio, resistendo più di due minuti ai giri continui e alla permanenza a testa in giù. Il primo a mollare è proprio Vaporidis, che quindi esce sconfitto dalla prova leader. L'attore, tornato sulla spiaggia, si trova costretto ad accasciarsi per effetto del giramento di testa. Una sorta di mancamento che poi prosegue anche nei minuti successivi, visto che Vaporidis è costretto ad allontanarsi per alcuni minuti dalla diretta proprio a causa dei giramenti di testa effetto della prova leader.

Vaporidis rientra in trasmissione

Solo sul finale di puntata Nicolas Vaporidis è in grado di rientrare in palapa, ma il suo volto appare visibilmente provato nell'espressione, cosa che è lui stesso a riconoscere un attimo prima di rassicurare tutti i telespettatori e i suoi familiari a casa: "Non vi preoccupate, è tutto a posto". Ironia della sorte, ad uscirne nominato è proprio lui, che nella prossima puntata dovrà vedersela al ballottaggio con Gustavo e Nick, entrambi finiti in nomination con lui. Sarà il pubblico a decidere chi tra loro tre dovrà lasciare l'Isola, dopo che nel corso della puntata il gruppo è stato diviso in due differenti squadra, superando l'organizzazione iniziale in coppie.