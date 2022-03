Esther Acebo de La Casa di Carta è diventata mamma, è nata Sol L’attrice de La Casa di Carta Esther Acebo è diventata mamma per la prima volta: è nata Sol, l’annuncio della nascita e chi sarebbe il padre.

A cura di Gaia Martino

Esther Acebo, conosciuta anche come Stoccolma ne La Casa di Carta, è diventata mamma per la prima volta. Lo scorso dicembre aveva rivelato di essere in dolce attesa pubblicando uno scatto su Instagram che la ritraeva al mare con un pancino in crescita. Oggi ha dato il felice annuncio di nuovo su Instagram nel quale mostra diverse fotografie, nell'ultima è visibile la manina della nuova arrivata, nata il 5 marzo 2022. Si tratta di una femminuccia dal nome particolare, Sol.

L'annuncio di Esther Acebo

È nata Sol, la prima figlia di Esther Acebo, l'attrice spagnola nota per il suo ruolo in La Casa di Carta. Con un messaggio ricco di gioia e amore rende pubblica la notizia e ringrazia chi l'ha accompagnata in questo viaggio.

Dopo le 25 ore più sfrenate della mia vita, è uscito (il) Sole. Grazie per aver osato vivere questa vita con me, piccola. E grazie a chi mi ha accompagnato in quel viaggio di sangue, sudore, lacrime e amore, dal rispetto più assoluto.

Il post è stato arricchito da messaggi di auguri e cuori, tantissimi da parte di amici e colleghi come Pedro Alonso, Berlino nella serie Netflix, e Silvia Marty, nota per il suo ruolo in Paso Adelante.

Chi è il padre di Sol, la prima figlia di Esther Acebo

L'identità del padre della piccola Sol, prima figlia di Esther Acebo, è sconosciuta. O forse no. L'attrice ha sempre mantenuto privata la sua sfera personale ma molti media spagnoli l'hanno spessa accostata al collega attore Alejandro Tous. Le indiscrezioni sulla loro storia d'amore non sono mai state confermate o smentite. Hanno lavorato insieme per un cortometraggio che racconta di due innamorati e loro sono i protagonisti. Il settimanale Hola a settembre 2021 aveva lanciato il rumor, supponendo che i due si sarebbero conosciuti e innamorati proprio sul set del progetto nato da una poesia di Patricia Benito.