Francesca Sofia Novello come Catwoman, con tuta cut-out e scarpe di cristalli (da oltre 1000 euro) Francesca Sofia Novello per una serata speciale ha scelto un look black&white: jumpsuit in stile Catwoman abbinata a scarpe di lusso da vera principessa.

A cura di Giusy Dente

Francesca Sofia Novello è presissima dai suoi impegni professionali, che concilia con la nuova vita da mamma. La modella e il compagno Valentino Rossi sono i genitori di Giulietta, bambina che stanno proteggendo il più possibile dalle eccessive esposizioni mediatiche. Anche sui social, dove è attivissima quotidianamente, la 29enne presta grande attenzione quando si tratta della piccola: non ne ha mai mostrato il volto e continua a prediligere, nella scelta dei contenuti, quelli che riguardano la sua professione piuttosto che il privato. Da appassionata di moda e tendenze, ama condividere con fan e follower soprattutto i suoi outfit più fashion.

Le scarpe preferite di Francesca Sofia Novello

Francesca Sofia Novello ama gli accessori griffati: le scarpe di lusso delle principali Maison sono il must dei suoi look, in cui è sempre al passo con le tendenze. Fanno parte della collezione le calzature effetto nudo di Prada con fascia di plastica trasparente sul piede, i sandali verde fluo di The Attico con tacco scultura, le scintillanti scarpe ricoperte di strass di Bottega Veneta, perfette per brillare in un'occasione speciale. Alla collezione si è aggiunto un modello speciale da vera principessa.

in foto: scarpe Ricagno

Le scarpe da sogno di Francesca Sofia Novello

Francesca Sofia Novello ha partecipato a una serata organizzata in onore di Tamara Kalinic. Il Times ha inserito l'imprenditrice tra i Top 100 influencer del 2019, è uno dei principali talenti digital del momento. La Kalinic ha realizzato una capsule collection per Ricagno, brand di lusso di calzature. Ha puntato su piume e dettagli scintillanti nella collezione, per realizzare scarpe da sogno estremamente glamour ed eleganti. Quelle indossate dalla Novello sono un prezioso modello ricoperto di cristalli con doppio cinturino intorno alla caviglia: sul sito ufficiale costano 1125 euro.

in foto: jupsuit The Andamane

Piuttosto che abbinare le scarpe a un abito principesco, la Novello le ha inserite in un sexy look da Catwoman. Spopolano le tute aderentissime, le più amate al momento da influencer e celebrities. Quella della 29enne è la Kendall Jumpsuit della collezione Autunno/Inverno 23 firmata The Andamane: presenta spalle scoperte, dettaglio a torciglione sul busto e cut out sul davanti. Costa 557 euro.