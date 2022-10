Valentina Ferragni come Catwoman: a Madrid osa con la tutina dallo scollo incrociato Valentina Ferragni ha annunciato da pochi giorni la rottura con Luca Vezil ma, piuttosto che lasciarsi travolgere dalla tristezza, è volata a Madrid per lavoro. Ieri ha passato la serata con gli amici, trasformandosi in una sensualissima Catwoman.

A cura di Valeria Paglionico

Valentina Ferragni ha annunciato la rottura col fidanzato Luca Vezil dopo circa 10 anni d'amore. I due hanno condiviso la stessa Stories e con sofferenza hanno spiegato di aver intrapreso delle scelte di vita che li hanno portati ad allontanarsi. Piuttosto che lasciarsi travolgere dalla tristezza e dalla nostalgia, la sorella ha deciso di buttarsi a capofitto nel lavoro. Da qualche giorno è volata a Madrid con alcuni amici e ha approfittato dell'uscita del venerdì sera per osare in fatto di sensualità. L'avevamo lasciata in versione romantica e originale a Milano col suo maglioncino "fruttato" e oggi la ritroviamo sensualissima con una tutina in pieno stile Catwoman.

Il look sexy di Valentina Ferragni

Non di rado Valentina Ferragni ha sfoggiato dei look iper sexy, dall'abito con i fianchi scoperti indossato alla Fashion Week al completo rosso fuoco con trench e maxi stivali coordinati. Durante la vacanza a Madrid, però, ha dato davvero il meglio di lei in fatto di femminilità. Ha seguito il trend delle tutine seconda pelle con una aderentissima jumpsuit color prugna. Si tratta di un modello con i pantaloni a leggings e con la scollatura cut-out incrociata dietro al collo che lascia in vista l'underboob. Per completare il tutto ha scelto delle calzature tutt'altro che autunnali: un paio di sandali neri col tacco a spillo.

Valentina Ferragni con la tutina Catwoman

Valentina Ferragni col nuovo make-up

Nel look super sensuale di Valentina Ferragni poteva mai mancare il make-up "a tema"? Assolutamente no. La sorella di Chiara ha detto addio ai trucchi naturali a effetto glow, ha preferito mettere in risalto i meravigliosi occhi azzurri con una linea di eye-liner molto marcata in pieno stile gatta. Sulle palpebre, invece, ha optato per un ombretto sui toni del marrone abbinato al rossetto nude. Capelli sciolti e leggermente ondulati, pose provocanti e sguardo dritto in camera: la piccola di casa Ferragni non potrebbe essere più seducente. Avrà cambiato definitivamente stile dopo la rottura con Luca Vezil?