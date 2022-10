Valentina Ferragni a Parigi per le sfilate, brilla con gli stivali da 2500 euro Allo show di Monot della Paris Fashion Week, Valentina Ferragni ha scelto un look candido con scintillanti stivali a effetto rete tempestati di strass.

Come la sorella Chiara, anche Valentina Ferragni è un'ospite fissa agli eventi più glamour e imperdibili del settore moda. Dopo gli impegni alla Milano Fashion Week è immediatamente volata alla volta di Parigi, per assistere anche agli show della kermesse francese. Le due erano insieme da Schiaparelli, Maison che amano particolarmente per lo stile prezioso e glamour. Poi per Valentina è stata la volta di Alexandra Rich e Monot, creato nel 2019 dal designer Eli Mizrahi. Il brand è caratterizzato da abiti dallo stile moderno e accattivante, con dettagli cut out seducenti e originali, che esaltano la femminilità. Valentina Feragni ha partecipato alla sfilata con un look candido abbinato a calzature griffate scintillanti.

Il look di Valentina Ferragni

Bianco e nero sono le tonalità più ricorrenti nelle collezioni di Monot. Per lo show con cui la Maison ha presentato alla PFW la collezione Primavera/Estate 2023, Valentina Ferragni ha scelto proprio un look candido. L'abito lungo, con scollo rotondo, presenta un profondo spacco che si apre sulla gamba destra, due oblò sui fianchi e due maxi fiocchi applicati proprio lateralmente.

Gli accessori da cui l'influencer non si separa mai sono gli orecchini, in particolare quelli della linea di gioielli da lei creata. In un'intervista ha spiegato che ama indossarli perché le piacciono e ne va fiera, la rappresentano e li preferisce anche ai preziosi delle grandi Maison del lusso. Infine, l'imprenditrice ha completato l'outfit con un dettaglio griffato impossibile da non notare.

in foto: stivali Saint Laurent

Gli scintillanti stivali con tacco alto di Valentina Ferragni sono firmati Saint Laurent: sono calzature a effetto rete, con punta a mandorla e strass posizionati su tutta la superficie, che garantiscono uno scintillio continuo. Sul sito ufficiale della Maison costano 2500 euro.