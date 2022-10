Valentina Ferragni col maglione ciliegia: con il look “fruttato” imita la sorella Chiara Valentina Ferragni è molto impegnata sul fronte lavorativo ma non perde occasione per rivelare i look scelti per le sue giornate autunnali. Di recente ha “imitato” la sorella Chiara con un originale outfit “fruttato”.

Valentina Ferragni è finita al centro dell'attenzione dei media nelle ultime ore: sui social ha annunciato la fine della storia d'amore con Luca Vezil, il fidanzato storico con il quale stava insieme da 10 anni. I due ieri sera hanno condiviso la stessa Stories con le stesse parole, sottolineando il fatto che, sebbene abbiano deciso di intraprendere percorsi di vita differenti, continuano a essere legati da un profondo affetto. La sorella di Chiara, dunque, non sta affrontando un momento semplice ma, nonostante ciò, continua a lavorare a pieno ritmo tra shooting e realizzazione delle nuove linee dei suoi gioielli. Sempre su Instagram, inoltre, non esita a mostrare i look scelti per la quotidianità.

Il look "alla frutta" di Valentina Ferragni

Da diversi giorni Valentina Ferragni è alle prese con un esclusivo servizio fotografico (dove ha posato meravigliosa in rosso fuoco) ma, nonostante sia impegnatissima, non rinuncia allo stile. L'avevamo lasciata con pantaloni over e corsetto durante un'uscita con gli amici, oggi la ritroviamo in versione "fruttata". Per recarsi sul set ha rinunciato ad abiti da sera e tacchi alti, lasciando spazio alla comodità. Come dimostrato da un selfie che si è scattata in ascensore, ha indossato un paio di jeans a vita alta dalla linea classica, li ha abbinati a delle sneakers bianche e a un capo che si rivelerà il must dell'autunno: un originale maglioncino decorato con le ciliegie.

Valentina Ferragni in Alessandra Rich

Quanto costa il pull-ciliegia di Valentina Ferragni

Il maglione ciliegia di Valentina Ferragni è di Alessandra Rich ed è della stessa serie che qualche giorno fa aveva indossato sua sorella Chiara (quest'ultima aveva aggiunto un tocco esuberante alle giornate uggiose del weekend con un gilet rosa con le fragole). La piccola di casa Ferragni ha preferito un pull giallo in misto mohair e lana, con le maniche corte e a palloncino, il bordo a contrasto rosso e al centro del petto un ricamo a forma di ciliegie. Qual è il prezzo del capo? Sugli e-commerce di moda di lusso viene venduto a 620 euro. Le sorelle italiane più famose dei social riusciranno a lanciare la tendenza più colorata e gustosa dell'autunno 2022?