video suggerito

Cosa sono i “soft travel” e perché stanno spopolando su TikTok Avete mai sentito parlare di soft travel? Si tratta di un trend sempre più popolare su TikTok che consiste nell’organizzare (e nel documentare sui social) il proprio viaggio all’insegna del totale relax: ecco per quale motivo la mania sta spopolando. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

TikTok è ormai la piattaforma social più utilizzata in tutto il mondo e non sorprende che sia proprio lì che nascono le mode e le tendenze da seguire per essere "sempre sul pezzo". Che si tratti di fashion, beauty, lettura, cinema o di qualsiasi altro hobby, non importa, l'unica cosa certa è che sono milioni gli utenti che prendono ispirazione da tutorial e video diventati virali. L'ultima mania che sta spopolando riguarda il settore viaggi, si chiama "soft travel" e sembra essere destinata a spopolare sia durante questa primavera che nella prossima estate: ecco di cosa si tratta e per quale motivo sta facendo impazzire tutti.

Cosa sono i soft travel

Avete già sentito parlare del trend dei "soft travel"? Su TikTok sono milioni gli utenti che utilizzano l'hashtag omonimo per documentare la loro vacanza all'insegna del relax e della quotidianità "rallentata". Niente corse da un'attrazione all'altra, niente appuntamenti fissati e niente tour super intensi, i viaggiatori soft vogliono tornare ad assaporare i piaceri semplici, dal passeggiare senza meta al perdersi tra le vie dello shopping, fino ad arrivare al leggere un buon libro in un bar. Del resto, prima dell'avvento dei social e della derivante frenesia a postare le giornate piene di divertimento e impegni, non era forse sempre stato questo l'obiettivo di una vacanza? Per un perfetto viaggio soft si dovrebbe rimanere nel luogo scelto per un lungo periodo, così da immergersi totalmente nelle usanze e nella cultura locale ma senza dimenticare di ascoltare il proprio corpo e la propria mente.

Il travel trend per ritrovare il proprio benessere

Sebbene a primo impatto quella dei soft travel possa sembrare semplicemente una mania volta ad accumulare like in pochi minuti, in verità si ispira al concetto di "vita soft" utilizzato per la prima volta in Nigeria nel 2022, il cui obiettivo era dire addio a ogni tipo di stress. Il viaggio "soft" è diventato la sua estensione, una sorta di necessità per tutti coloro che, esasperati dalla realtà professionale sempre più intensa e competitiva, vedono la vacanza come un'opportunità per rilassarsi e per prendersi cura della propria salute mentale. Insomma, questa nuova tendenza dimostra che sono sempre di più le persone alla ricerca di esperienze autentiche e coinvolgenti ma allo stesso tempo super rilassanti. È arrivato dunque il momento di dire addio allo stress, prendersela comoda in vacanza è la soluzione ideale per tutti coloro che vogliono riconnettersi con la natura e con il proprio benessere.