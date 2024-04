video suggerito

Simona Ventura, il look animalier a Belve è un omaggio a Roberto Cavalli Simona Ventura, che ha da poco dovuto abbandonare il suo programma sulla Rai a causa della Paralisi di Bell che l’ha colpita, è stata ospite di Francesca Fagnani a Belve. Per l’occasione ha tributato un ultimo omaggio all’amico stilista Roberto Cavalli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Simona Ventura

Simona Ventura è stata ospite della terza puntata di Belve, il programma di Francesca Fagnani su Rai 2. La conduttrice, che ha da poco dovuto abbandonare Citofonare Rai 2 a causa di un disturbo che le impediva di presentare il programma, è apparsa senza troppi problemi al volto, dovuti alla Paralisi di Bell: questo perché le puntate del format di Rai 2 vengono registrate molto prima. Tra racconti privati e aneddoti relativi alla sua pluridecennale carriera, Ventura ha sfoggiato un completo che è un tributo all'amico designer Roberto Cavalli.

Simona Ventura nel backstage di Belve

Il look di Simona Ventura a Belve

Simona Ventura, fin dai tempi in cui conduceva programmi come Quelli che il calcio o Mai dire gol, ha sempre amato indossare abiti o completi animalier, stampa diventata iconica grazie al lavoro del grande stilista toscana. La conduttrice, per l'ospitata a Belve, non ha fatto eccezione, tributando un omaggio all'amico Roberto Cavalli, scomparso venerdì 12 aprile 2024 all'età di 83 anni. Il completo indossato da Ventura è composto da una camicia animali con un dettaglio in tulle ricamato sulla parte sinistra del capo, abbinate a un paio di pantaloni neri a vita alta dal fondo leggermente ampio. Per completare il tutto, anche gli accessori sono animalier: Ventura ha sfoggiato un paio di décolléte leopardate con due stringhe incrociate sull'avampiede.

Simona Ventura in custom Roberto Cavalli by Fausto Puglisi

Come ha raccontato lei stessa sul suo profilo social, il completo è custom made disegnato per lei dall'attuale Direttore Creativo della Maison, Fausto Puglisi: "Ho voluto onorare la memoria di @roberto_cavalli il ‘re dell’animalier', con un total outfit creato per me dal mitico creative director della maison @faustopuglisi. Belve si nasce… Ma lo si diventa anche." Dopo la scomparsa dello stilista fiorentino, Ventura è stata una delle prime celebrities a dedicare un sentito ricordo di Cavalli, che oltre ad averla accompagnata nelle tappe più importanti della sua carriera, era anche un amico personale di Ventura. Per ricordarlo e omaggiarlo ha ricordato i tempi passati insieme, quelli in cui "ci siamo tanto divertiti e, nell'arte e nella moda, battevamo tutti".

Simona Ventura e Francesca Fagnani