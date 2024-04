Simona Ventura a Belve: “Abusai con la chirurgia per ribellione. Ogni giorno penso al mio bimbo mai nato”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Simona Ventura ospite di Belve ha risposto alla prima e iconica domanda di Francesca Fagnani: "Che belva mi sento? Il pulcino mannaro. Sono un pulcino, ma a volte mi trasformo in un lupo mannaro". In onda su rai2 questa sera di martedì 16 aprile la conduttrice televisiva, nonostante l'accenno di paresi facciale che oggi la costringe al riposo, ha ripercorso la sua lunga carriera citando alcuni periodi bui che ora appartengono al passato. "Oggi ho meno rabbia, meno rancore. Ho una memoria di elefante, non dimentico. Però perdono. Né santa né vipera? Santa non sono mai voluta esserlo, un po' vipera per difesa. Non aggredisco, sono accondiscendente. Se vengo aggredita, reagisco", con queste parole Simona Ventura ha risposto alle prime domande di Francesca Fagnani a Belve. "Sono una che non molla mai, una leader. In un gruppo di lavoro ascolto tutti, poi faccio come dico io. Bisogna metterci la faccia" – ha continuato – "Ero autoritaria come Pippo Baudo, poi si cambia nella vita". Oggi è felice della sua vita: "In questo momento sono felice, dal 2018 è tutto bello. Dopo l'incidente di mio figlio".

L'aborto: "Ancora oggi penso al bambino mai nato"

Sul tatuaggio della corona che porta sul collo, Simona Ventura ha spiegato: "Mi sento regina della mia vita. Sono caduta certe volte, poi mi sono rialzata". Ha poi continuato: "Un mio difetto? Quando mi arrabbio, dico cose sgradevoli. Poi sono distratta, mantengo poco l'attenzione". Colpita dalla paresi facciale, problema per il quale ha dovuto lasciare la diretta di CitofonareRai2 la scorsa domenica, durante l'intervista a Belve ha accusato un fischio all'orecchio: "Aspetta, mi fischiano le orecchie", ha improvvisamente dichiarato. "Resista intera fino alla fine della trasmissione", ha scherzato la Fagnani. L'intervista è proseguita con la domanda sulla prima volta in cui ha fatto l'amore, poi sull'aborto. "Quando fece l'amore per la prima volta in sottofondo c'era tutto il calcio, minuto per minuto" ha dichiarato la conduttrice. "Il calcio è stato il filo rosso della mia vita. Mia madre voleva che lo facessi con la persona giusta, ero maggiorenne e le mie amiche dicevano che non ero normale", la replica. Poi rimase incinta e abortì: "Per tutto quello che mi è successo, non passa giorno in cui non penso al bambino mai nato. Sono scelte sofferte. Mi hanno aiutato delle persone, ma il padre non l'ha mai saputo".

Il successo televisivo e il periodo buio

"Ho avuto successo perché ho sempre buttato il cuore oltre l'ostacolo. Ho detto di no pochissime volte. Il mio X Factor? Penso di essere passionale e di avere l'intuito nel prevedere e anticipare. Io guardo tanta tv, sentivo quello che il pubblico avrebbe voluto vedere": con queste parole Simona Ventura ha commentato il suo successo prima di ricordare il suo periodo buio.

A volte ho subito l'invidia, altre volte non me ne importava. Quando sei debole le iene si presentano. Però ho dimenticato i danni. Essermi liberata dal buco nero, mi ha forgiata. Oggi mi sento migliore rispetto a prima.

Sulla difficile esperienza all'Isola dei Famosi, reality al quale partecipò come concorrente dopo averlo condotto, ha aggiunto: "Il momento più alto della mia carriera è stato Sanremo. L'Isola da concorrente mi ha aiutato tanto, mi ha fatto tornare in mezzo alla mia gente. Da lì è iniziata la rinascita". "Il successo dà molta solitudine, ti viene fuori l'insicurezza. Oggi non mi spaventa più niente, non ho paura di perderlo. A chi direi vai a quel paese? A chi pensava che sarei morta professionalmente, invece sono ancora qua", ha continuato. Fagnani ha proseguito: "Anni fa disse ‘Un dirigente in tv mi chiese di essere carina? Mi sono chiesta se avevo o no l'indole della mignotta. La risposta è no, semmai l'avessi me ne andrei a Montecarlo a darla via a 10 milioni a botta'. La risposta dell'ospite: "Non ce l'ho mai avuta".

L'amore e il matrimonio con Giovanni Terzi

A luglio sposerà Giovanni Terzi: "Ho sentito il desiderio di risposarmi perché aiuta. Dal punto di vista giuridico ci tutela, andiamo verso una certa età. Scelta romantica, ma anche giuridicamente importante" ha commentato. Sul passato matrimonio con Bettarini ha poi aggiunto: "Non ho mai voluto che andasse tutto in piazza, avrei preferito discrezione". La Ventura nonostante sia stata spesso descritta come sex symbol, non si è mai piaciuta fisicamente, ha rivelato:

Non mi guardo mai allo specchio, non mi piaccio mai. Non sono mai voluta essere una sex symbol. Sono cresciuta come un maschio mancato, ho sempre puntato sulla simpatia. Non mi sento sexy, ci gioco ma non è mai stata una mia priorità.

Dopo i ritocchi estetici di cui si disse pentita ha spiegato: "Oggi ho ritrovato la mia faccia, il mio sorriso. Abusai per ribellione. Essendo felice, non ne sento più il bisogno oggi. Di cosa mi pento? Il seno, ma a Giovanni piace". Alla domanda "Ci racconti una belvata che ha fatto?", Simona Ventura ha ricordato un episodio in tv con Bassetti:

Ebbi uno scontro con Bassetti. All'inizio del Covid gli raccontai la mia esperienza, mi disse "venga qui al posto mio". Rimasi in silenzio, mi sono pentita. Gli avrei voluto dire "Io il suo posto non lo prendo, lei prenda il mio visto che sta sempre in tv". Una belvata postuma. Poi abbiamo fatto pace.

Le repliche ai gossip su Galliani e sul suo presunto uso di droghe

Simona Ventura ha poi fatto chiarezza sulla voce che l'ha rincorsa per anni sul suo presunto uso di droghe: "Gossip non veri su di me? Non ho mai fatto uso di droghe. Quella voce era girata da persone che volevano farla girare. Era un momento difficile, poi capii il perché. Ho avuto un periodo in cui facevo sempre le analisi del capello, volevo dimostrare che fosse tutto falso. Tutti sapevano che non era vero. Ho sempre preferito fare un passo indietro, una notizia negata viene amplificata". Poi sul presunto flirt con Adriano Galliani: "Era il mio capo a Mediaset. Arrivai nel '94, lui stava con un'altra persona. In una sala trucco, c'era l'ex moglie e una truccatrice disse "Sta con quella" e invece di dire quella reale, disse Simona Ventura. Appena arrivata a Mediaset, facevo Mai dire gol, ero l'ultima del carro. Dopo quel gossip, cambiò tutto. I tavoli a mensa mi chiamavano, c'era sempre posto per me. Poi dissi che non era vero, ma lasciai correre".