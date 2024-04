video suggerito

Simona Ventura senza paralisi facciale a Belve, quando vengono registrate le interviste Simona Ventura è ospite della seconda puntata di Belve, in onda martedì 16 aprile in prima serata su Rai2. Recentemente, la conduttrice è stata colpita dalla Paralisi di Bell, che le ha bloccato metà viso, ma nello studio di Francesca Fagnani il suo volto apparirà nelle condizioni di sempre. Il motivo? Le puntate sono state registrate prima. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Simona Ventura è una delle ospiti della seconda puntata di Belve, in onda stasera, martedì 16 aprile, in prima serata su Rai2. Stando alle anticipazioni dell'intervista, ha fatto chiarezza sulla voce circolata per anni sul suo presunto uso di droghe e risposto alla domanda sul gossip con Adriano Galliani.

La paralisi di Bell: perché il volto a Belve è normale

Recentemente, la conduttrice è stata colpita dalla Paralisi di Bell, che le ha bloccato metà viso. Nello studio di Francesca Fagnani, però, il suo volto apparirà nelle condizioni di sempre perché le puntate sono state registrate circa due settimane prima della messa in onda nel programma. L'intervista di Fedez, ad esempio, era stata registrata lo scorso 28 marzo e trasmessa il 9 aprile.

Cosa ha avuto Simona Ventura

Ventura si è mostrata per la prima volta con il viso paralizzato durante la puntata di domenica 7 aprile di Citofonare Riai2, il programma che conduce con Paola Perego. Fin da subito, aveva rassicurato il pubblico sulle sue condizioni di salute, spiegando che si trattava di una condizione transitoria probabilmente dovuta a una infiammazione. Nella maggior parte dei casi, i sintomi dovrebbero regredire completamente in un paio di mesi. "Mi hanno spiegato che non è nulla di neurologico, ci vuole solo tempo. Mi sto curando con il cortisone, un anti virale e vitamine", aveva raccontato al Corriere della Sera. Nonostante il problema di salute, la conduttrice aveva continuato a lavorare, fino a quando non ha preferito lasciare lo studio nella puntata di domenica 14 aprile, per concedersi un pò di riposo.

La vicinanza del futuro marito Giovanni Terzi

Al suo fianco, anche in questo caso, il futuro marito Giovanni Terzi, che le ha fatto sentire il suo amore e non l'ha mai lasciata sola. "Onorato di essere il tuo fidanzato, ti amo", aveva scritto sui social. I due convoleranno presto a nozze il prossimo 6 luglio a Rimini, con una cerimonia in cui sono attese circa mille persone. Nel frattempo, Ventura è apparsa a Che Tempo Che fa, collegandosi da casa con il suo grande corno portafortuna tra le mani. "È il momento di mostrarlo", ha ironizzato, ribadendo di aver bisogno di riposo.