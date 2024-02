Le celebrity alla Fashion Week: arrivano a Milano modelle e star di Hollywood Gli occhi del fashion system sono puntati su Milano, dove è in corso la Settimana della Moda. Sono attese in città tante celebrity. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Deva Cassel sfila per Alberta Ferretti

La Settimana della Moda è un appuntamento imperdibile, che richiama celebrity provenienti da ogni parte del mondo. Archiviata la Fashion Week di Londra, ora è diventata Milano il polo di attrazione per influencer, fashion addicted, divi del mondo dello spettacolo. Il capoluogo lombardo fino al 26 febbraio ospiterà le sfilate delle collezioni Autunno/Inverno 2024-25. Tra gli show in programma quelli di Diesel, Fendi, Prada, Armani, tutte Case di Moda che nel tempo hanno costruito solidi rapporti con divi di Hollywood e non solo, sempre pronti a presenziare in prima fila agli eventi in calendario.

Le star attese a Milano

Nel 2020, la super modella Ashley Graham aveva sfilato sulla passerella di Etro, in occasione della presentazione della collezione Ready to Wear Primavera/Estate 2021 della Maison, durante la Settimana della Moda femminile di Milano. La top model ha spesso indossato i capi del brand nelle occasioni speciali: di Etro era l'abito sfoggiato alla presentazione del calendario Pirelli nel 2022, abbinato a reggiseno di cristalli.

Ashley Graham da Alberta Ferretti

Difatti è attesa anche alla sfilata della Casa di Moda, in occasione della Fashion Week attualmente in corso, in programma a chiusura della giornata del 21 febbraio. Tra gli ospiti attesi da Etro anche Angelina Mango: tutti i suoi look sanremesi erano firmati Etro. Dovrebbe esserci anche Miriam Leone, altro volto caro alla Maison, a cuoi si è già affidata in occasioni importanti come la Festa del Cinema di Roma (l'abito con la coda).

Irina Shayk sfila per Alberta Ferretti

Con loro anche la modella Bianca Balti, l'attore Matteo Paolillo, il cantante Diodato. Per Alberta Ferretti, oltre ad Ashley Graham sono atterrate in Italia anche Deva Cassel e Irina Shayk, che hanno sfilato in passerella. Nella giornata di giovedì 22 febbraio, uno degli show più attesi è quello di Prada. In passato, questa è sempre stata una delle sfilate imperdibili per Chiara Ferragni, ma la sua presenza quest'anno è incerta.

Jessica Biel da Fendi

Potrebbe invece esserci Emma Watson, che è già stata avvistata a Milano con un casual total look firmato Prada, composto da jeans, camicia a righe, pull over e trench. Sono in Italia anche Jessica Biel e Iris Law: la prima è stata avvistata allo show di Fendi, la seconda potrebbe presenziare a qualche evento in questi giorni.