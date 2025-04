Kim Kardashian fan di Bianca Censori: si rivede in lei e le piace come si veste

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Kim Kardashian e Bianca Censori

Nessuna rivalità tra Kim Kardashian e Bianca Censori. La prima è l'ex moglie di Kanye West: sono stati sposati per sei anni, dal 2014 al 2021 e hanno quattro figli. La seconda è la sua attuale compagna: forse. Infatti non è ben chiaro in che rapporti siano attualmente. Sembra che ci sia aria di crisi, secondo qualcuno la coppia sarebbe ormai giunta al capolinea. E non è affatto rosa e fiori nemmeno il rapporto tra il rapper e la Kardashian: ci sono state alcune dichiarazioni velenose che hanno molto indispettito l'influencer, la quale al momento è comprensibilmente turbata e preoccupata. In questo clima generale di tensione in cui tutte le relazioni sono compromesse, sembra che quella più stabile sia proprio tra le due donne!

Cosa pensa Kim Kardashian di Bianca Censori

Di recente Kim Kardashian ha condiviso una serie di scatti in cui era possibile intravedere una certa somiglianza con alcune foto di Bianca Censori. Alla luce delle dichiarazioni rilasciate da una fonte a Mail Online, quel gesto potrebbe essere interpretato come un atto di vicinanza, un modo per stabilire un contatto con lei, per farle sentire la sua vicinanza. Il giornale, infatti, ha pubblicato le dichiarazioni di una fonte, secondo cui le due donne sarebbero molto più simili e vicine di quanto si potrebbe pensare.

Kim Kardashian

A detta di questa persona, Kim troverebbe le scelte di stile estreme di Bianca Censori "motivanti", una fonte di ispirazione. La compagna di Kanye West, infatti, è famosa per i nude look che lasciano davvero poco spazio all'immaginazione. Il nudo è la sua forma di espressione, il suo modo di comunicare: o forse, più semplicemente, la perfetta strategia per tenere alta l'attenzione mediatica su di sé. Un'altra interpretazione, più preoccupante, sostenuta dalla famiglia di lei, è che sarebbe sotto il totale controllo del rapper, sua succube, incapace di ribellarsi al suo volere.

Kim Kardashian, proprio perché conosce bene Kanye West, sa quanto lui riesca a essere ingombrante nella vita di una donna. Lo ha vissuto sulla sua pelle, così come un'altra ex famosa del rapper. Amber Rose, che è stata fidanzata con lui per due anni, ha di recente confidato che ha molte pretese e tende a dare vere e proprie imposizioni, proprio in merito all'abbigliamento:

Vuole che altri uomini desiderino la sua donna. Gli piace che gli uomini sbavino per la sua donna. Vuole che tutti, quando entrano in una stanza, pensino che la sua donna sia la più desiderabile. Io odiavo farlo, mi ribellavo.

Bianca Censori

Kim Kardashian, che forse ha vissuto esperienze simili, oggi ritiene infatti che allearsi con Bianca Censori potrebbe essere l'unico modo per fermare la spirale distruttiva di Kanye West, per farlo riprendere. Di recente è apparso particolarmente fuori controllo tra frasi deliranti, esternazioni pericolose e accuse di antisemitismo. La fonte interna ha rivelato:

Kim è disgustata da tutto ciò che Kanye è diventato: malattia mentale o no, ha la sensazione di non conoscerlo nemmeno. Nient'altro ha funzionato fino a ora e se proprio Kanye deve essere presente nella sua vita per via dei bambini allora deve trovare il modo di far funzionare la cosa e la compagnia di Bianca potrebbe essere un buon inizio. Kim sa quanto i suoi figli adorino Bianca e ha un debole per lei.

Per sostenere Bianca Censori, Kim Kardashian sarebbe pronta anche a una dimostrazione pratica di stima:

Se Bianca e Ye si lasciassero, lei prenderebbe in considerazione Bianca per un ruolo in Skims. Le piacerebbe molto che facesse la modella per il marchio. Ma al momento Bianca non è sulla stessa lunghezza d'onda.