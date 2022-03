“Tra Moira degli elefanti e Cicciolina”, il look di Ilary Blasi fa subito parlare l’Isola dei Famosi È bastato il tempo di un’inquadratura a Ilary Blasi che già si parla solo di Isola dei Famosi con la battuta di Nicola Savino.

Pochi minuti e già si parla solo dell'Isola dei Famosi. È bastato il tempo di un'inquadratura a Ilary Blasi, che ha accolto i telespettatori con un look sontuoso con tanto di diadema, un abito che stuzzica a casa e stuzzica soprattutto Nicola Savino, in studio come opinionista insieme a Vladimir Luxuria. Savino, che l'Isola l'ha condotta, alza subito la temperatura e si complimenta con la conduttrice: "Questo look mi piace, un po' tra Moira degli elefanti e Cicciolina". Ilary Blasi non perde tempo: "È una citazione, un omaggio".

La prima puntata: il siparietto con Carmen Di Pietro

Alvin è stato il primo a buttarsi dall'elicottero, come di consueto, una routine che toccherà a tutti i concorrenti. Alvin sarà il punto di contatto tra i naufraghi e il programma, l'inviato in Honduras. Il conduttore e veejay è tra i più longevi, un volto ormai storico del programma. Tra i concorrenti dell'Isola dei Famosi 2022, i primi a entrare in gioco sono i Rodriguez: Jeremias e suo padre, Gustavo. Tra gli ospiti in studio anche Cecilia Rodriguez, apparsa un po' sotto tono: "Mio padre e mio fratello sono molto simili e vanno molto d'accordo". Un grande ritorno tra i conduttori vede anche Carmen Di Pietro, in coppia con suo figlio Alessandro. In particolare, Carmen Di Pietro ha fatto un siparietto prima di buttarsi, mangiando una merendina che aveva conservato in una busta alimentare. Poi, il figlio Alessandro la butta in acqua dall'elicottero: "Ho più paura di mamma che del tuffo, non c'è alcun paragone".

Lo "scandalo" Cicciolina

Anche Cicciolina arriva all'Isola dei Famosi. La ex star dell'hard, diva assoluta degli anni '80 e simbolo della libertà sessuale, è una novità assoluta in tv: non ha mai partecipato a un reality show ed è da molto tempo che non si vede in televisione. Si lanciano anche Clemente Russo e Laura Maddaloni, marito e moglie, ma scatta subito la polemica: i coniugi arrivano in barca perché Clemente Russo ha i timpani perforati e non può tuffarsi. "Hai paura, dì la verità. Ti senti tanto un macho e invece hai paura di buttarti dall'elicottero", scherza e provoca Vladimir Luxuria.