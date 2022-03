Carmen Di Pietro che divora la merendina è il primo momento trash dell’Isola dei Famosi 2022 In collegamento con lo studio, la showgirl è chiamata al tuffo, ma non può fare a meno di tirare fuori dal décolleté una barretta di cioccolato che addenta ferocemente sporcando tutto, microfono e capelli compresi.

A cura di Giulia Turco

Carmen Di Pietro che divora una merendina poco prima del tuffo dall’elicottero è il primo momento trash dell’Isola dei Famosi 2022. Perché? Perché è ciò che avremmo fatto tutti prima di mesi di digiuno. In collegamento con lo studio, la showgirl è chiamata al tuffo, ma non può fare a meno di tirare fuori dal décolleté un pacchettino, “Le protesi?!”, chiede ironico Nicola Savino. No, una barretta di cioccolato che addenta ferocemente sporcando tutto, microfono e capelli compresi. Il tutto davanti all’imbarazzo del figlio Pietro, già eletto dal pubblico come uno degli idoli di questa edizione, che alla fine le dà una spinta lanciandola in acqua.

L'accoppiata madre figlio

Per la prima volta l'Isola prevede l'accoppiata genitore figlio. In gara anche i due Rodriguez: Ignazio, fratello di Belen e Cecilia già veterano del reality, porta con sé il padre Gustavo, novellino del programma e più in generale delle telecamere. Saranno la fame e le sfide dell'Isola a testare la loro complicità. Promettono già scintille invece Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni, che la mamma ama trattare con il bamboccione di turno: "A casa è pressante, mi chiede se mi sono lavato i denti, persino se ho fatto pipì", lamenta Alessandro che di anni ne ha 20 suonati. Il pubblico di Twitter è già pazzo di lui che non vede l'ora di liberarsi della mamma.

Chi è Alessandro Iannoni il figlio di Carmen di Pietro

Classe 2001, Alessandro Iannoni è nato a Roma dalla relazione di Carmen Di Pietro con Giuseppe Iannoni. Scarse le informazioni sul sui conto, se non quelle trapelate negli ultimi anni dai racconti di mamma Carmen, che in diverse occasioni ha raccontato il suo essere il cocco di casa. n un’intervista a DiPiù del 2019, la showgirl aveva raccontato di aver invitato il figlio allora 18enne a lasciare la casa di famiglia per trovare la sua strada “È un regalo che gli faccio, dovrà trovarsi un lavoro e una casa in affitto”.