Ilary Blasi come Eva Kant all'Isola dei Famosi: indossa il reggiseno gioiello sopra al vestito

Ilary Blasi ha trascorso una Pasquetta diversa dal solito: lunedì 18 aprile è andata in onda la nona puntata dell'Isola dei Famosi, il survival game di Canale5. Per l'occasione la conduttrice ha sfoggiato un look molto particolare, che l'opinionista Nicola Savino ha riassunto così: "Eva Kant che ha rubato un reggiseno". Nel corso delle puntate abbiamo osservato due costanti nei look della conduttrice: l'amore per il total black e per i dettagli scintillanti. Questa volta ha deciso di unire le due cose con un elegante tubino, ma un tocco originale: un reggiseno di cristalli indossato a vista, come una collana.

Ilary Blasi con il tubino nero di Eva Kant

Ilary Blasi ha una passione per gli abiti total black: nel corso delle puntate ha sfoggiato diversi completi e abiti sottoveste in questa nuance. Per la nona puntata la conduttrice ha scelto un elegante tubino nero a collo alto, con le maniche corte e lo spacco laterale. L'abito è firmato Alice+Olivia: si tratta del modello Kaylen ed è in vendita sul sito del brand al prezzo di 515 euro.

Ilary Blasi indossa un abito Alice+Olivia

Per completare il look la conduttrice ha scelto un paio di scarpe con il tacco nere firmate Le Silla, poi ha raccolto i capelli in uno chignon tirato sulla nuca: un dettaglio che ha spinto l'opinionista Nicola Savino a paragonarla alla famosa Eva Kant, la compagna di Diabolik famosa per la tutina nera e i capelli biondissimi.

L’abito di Ilary Blasi è firmato Alice + Olivia

Ilary Blasi con il reggiseno gioiello

Sappiamo che Ilary Blasi ha una vera e propria passione per i dettagli scintillanti, come il fermaglio di cristalli rossi della settimana precedente. Per il look della nona puntata ha rinunciato ai gioielli, scegliendo invece un reggiseno di cristalli dorati da indossare a vista, sopra al tubino nero. Si tratta del top gold Courage del brand Foreva, in vendita sul sito del brand al prezzo di 160 euro. Da qualche tempo infatti spopolano i body jewels, catenine scintillanti da indossare come abiti, dalle cinture ai reggiseni: Ilary Blasi avrà lanciato la moda dell'estate?