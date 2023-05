Ilary Blasi scalza a L’Isola, toglie le scarpe di cristalli col tacco: “Mi fanno male i piedi” Look total black per Ilary Blasi a L’Isola dei Famosi. “Mi fanno male i piedi, non vedo l’ora di levarmi i tacchi” ha detto ad Alvin, chiudendo la settima puntata sfilandosi le scarpe scintillanti.

A cura di Giusy Dente

Prosegue l'avventura dei naufraghi de L'Isola dei Famosi e anche questa edizione del reality (la 17esima)non manca di regalare al pubblico momenti di emozione, di tensione, litigi, sorprese. La settima puntata di lunedì 29 maggio ha segnato l'uscita dal gioco di Corinne Clery, mentre dovranno vedersela al televoto Nathaly Caldonazzo e Fabio dei Jalisse. Ilary Blasi è nuovamente al timone del programma, per la seconda volta. L'anno scorso i suoi look avevano avuto il tema sparkling, come filo conduttore. Stavolta per i look delle dirette serali ha cambiato completamente registro.

Ilary Blasi cambia look a L'Isola dei Famosi

A differenza dell'anno scorso, Ilary Blasi in questa edizione del reality sta sfoggiando uno stile diverso. Nella precedente edizione del reality aveva puntato su outfit scenici di grande impatto, all'insegna dello scintillìo. La scelta, nel 2022, era caduta puntata dopo puntata su outfit scintillanti e preziosi, tempestati di strass, cristalli, glitter, con gioielli preziosi.

Rispetto al 2022, però, nella vita della conduttrice molte cose sono cambiate e forse anche per questo lo stile stavolta è diverso. Ilary Blasi nella nuova edizione de L'Isola dei Famosi sta puntando su outfit più basic e chic, tutti all'insegna del bianco o del nero. Diversi anche i capelli. Per il debutto nel programma, infatti, si è affidata alla hair stylist di fiducia Alessia Solidani che ha realizzato per lei un nuovo taglio di tendenza.

Il look della settima puntata

Come nella sesta puntata, anche nella settima la conduttrice ha optato per un classico intramontabile: il total black, sinonimo di eleganza e glamour. Il completo nero presenta giacca con cintura in vita e pantaloni palazzo, a cui ha aggiunto un paio di scarpe scintillanti color argento, tempestate di micro cristalli. Sono un modello di Le Silla con plateau e tacco vertiginoso: costano sul sito ufficiale 1560 euro. Difatti a fine puntata ha confidato, nel salutare Alvin: "Mi fanno male i piedi, non vedo l'ora di levarmi i tacchi" e ha sfilato le calzature!