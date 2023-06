Ilary Blasi ricorda Silvio Berlusconi: “So che non si perdeva una puntata dell’Isola dei Famosi” Ilary Blasi entra in studio ricordando l’editore di Mediaset: “Prima di cominciare, facciamo un ultimo applauso a Silvio Berlusconi”.

La semifinale dell'Isola dei Famosi comincia con il doveroso applauso dello studio a Silvio Berlusconi. Ilary Blasi entra in studio ricordando l'editore di Mediaset: "Prima di cominciare, facciamo un ultimo applauso a Silvio Berlusconi". Un lungo applauso prima di ricordare che anche il Presidente sarebbe stato un grande fan del reality show: "So che lui non si perdeva una puntata e, come ci ha insegnato il nostro editore, diamo inizio all'Isola dei Famosi 2023". In piedi anche Enrico Papi e Vladimir Luxuria, insieme a tutti gli ospiti in studio.

Dopoi il tributo di Ilary Blasi e di tutto lo studio, può cominciare la semifinale dell'Isola dei Famosi 2023. Dopo 61 giorni, i naufraghi sono arrivati alla fase finale, la fase più difficile. Marco Mazzoli, Andrea Lo Cicero e Cristina Scuccia sono i favoriti per la vittoria finale.

Tre eliminazioni più una sorpresa

La semifinale dell'Isola dei Famosi, in onda il 16 giugno 2023, si contraddistingue per il fatto che tre naufraghi si ritroveranno costretti ad abbandonare il gioco proprio ad un passo dalla finale. Chi sono i concorrenti destinati a uscire dal gioco a una puntata dalla fine? Uno tra Helena Prestess e Gian Maria Sainato sarà il primo eliminato della serata essendo entrambi in nomination: sarà il voto dei telespettatori a decidere le loro sorti. A salvarsi, tra tutti, Pamela Camassa, avendo già ottenuto il pass per la finale nella puntata del 5 giugno 2023. Pamela Camassa, però, sarà messa di fronte a una decisione molto importante che potrebbe definitivamente cambiare il suo destino, proprio a uno step dalla finale. Potrebbero esserci altre sorprese, come televoti lampo che taglieranno ulteriormente i protagonisti in gara. Poi, secondo le anticipazioni, ci potrebbe essere una sorpresa per Marco Mazzoli.